Le MVP de la nuit | L’ogre Luka Doncic a remis Matas Buzelis à sa place

« Quelqu’un a décidé de commencer à me parler. Ça m’a réveillé », lâche Luka Doncic pour décrire devant la presse sa performance face aux Bulls. Puis il regarde la feuille de match, semblant ne pas être sûr de lui, pour révéler l’identité de ce « quelqu’un » : « Hum… Matas. Buzelis. »

« J’étais surpris, j’étais sous le choc. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Si je le faisais, je prendrais une technique à coup sûr. Je n’ai rien dit, c’est pour ça que j’ai été surpris. [Il m’a parlé en premier], pas très gentiment. J’ai été surpris », répète le Slovène au sujet de l’Américano-Lituanien.

En conséquence, le joueur des Lakers a passé sa soirée à « trashtalker » son adversaire, lui lançant un regard ou un mot quasiment à chaque panier converti. Et ces tirs ont été nombreux. Brillant derrière l’arc (9/14) et toujours à l’aise avec ses tirs en crochet en s’approchant du cercle, le leader des Lakers a profité de ce match sans beaucoup de défense pour cumuler 51 points (17/31 en tout), 10 rebonds et 9 passes.

Pour la première fois sous le maillot des Lakers, il a atteint la barre des 50 unités. C’était également son 13e match à 40 points en… 82 apparitions pour Los Angeles, ce qui le hisse au 9e rang de l’histoire de la franchise.

Un trait de caractère unique

Son coach voit « un trait de caractère unique » chez lui, dans le fait de se nourrir de l’énergie de l’adversaire. « Ce n’est pas seulement le fait qu’il réponde à un jeu physique ou au trashtalking. C’est qu’il est capable de le canaliser. Et il parvient à le canaliser tout en continuant à faire tout ce qui doit être fait, ce qui se reflète évidemment dans ses rebonds défensifs, ses passes décisives et ses interceptions », note JJ Redick.

« Il a connu un début de match un peu poussif au tir, pour ses standards, mais il y a eu cette séquence en première mi-temps où il a marqué sur trois ou quatre possessions consécutives. Il arrive en isolation et plante ce tir à 3-points sur l’aile droite. Ça nous a un peu relancés alors qu’on venait de passer neuf possessions sans défendre du tout. Il a été phénoménal toute la nuit », qualifie le coach.

Le technicien considère que sa pépite joue « aussi bien que n’importe qui d’autre en NBA en ce moment ». Et que cela ne trouve pas l’écho espéré : « On n’en parle pas assez, mais moi, je vais en parler. » Il semble pourtant bien dans le Top 5 de la course au MVP, mais pas vraiment en position de l’emporter.

Et même, cette semaine, de Bam Adebayo qui a écrit une page d’histoire avec ses 83 points. Une performance que le Slovène avait trouvée « vraiment spéciale. 83, ce n’est pas mal, c’est très spécial, alors félicitations à lui. » Avec un record en carrière à dix unités de moins (73), pourrait-il aller chercher le pivot du Heat ? « Quant à moi, je ne sais pas. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. »

https://www.youtube.com/watch?v=Btqgxu5WhM8

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 53 35:29 47.3 36.0 77.4 0.7 7.2 7.9 8.5 2.4 1.5 4.0 0.5 32.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.