Luka Doncic explose à son tour (51 points) pour repousser les Bulls

Chicago, la cible préférée de Luka Doncic cette saison. Fin janvier, le Slovène avait déjà planté 46 points à ce qu’il reste de défense aux Bulls. Cette nuit, il a fait encore un peu mieux avec 51 unités, sa meilleure marque de l’année et son premier match à 50 points ou plus avec le maillot des Lakers.

À ses côtés, tous les éléments du cinq ont été productifs, à l’instar d’un Austin Reaves à 30 points, un Deandre Ayton en double-double (23 points et 10 rebonds) ou un LeBron James, qui effectuait son retour après avoir manqué trois matchs, très actif aussi (18 points, 7 rebonds et 7 passes). Mené par un Josh Giddey encore très inspiré (27 points et 15 passes), le cinq des Bulls a également beaucoup marqué dans un match où les deux équipes ont shooté à 55% de réussite.

Une rencontre qui, malgré la belle entame du Slovène, a mis du temps à tourner en faveur des locaux. Après une première période très équilibrée (67-62), les Lakers sont montés en puissance dans le troisième quart-temps en s’appuyant sur leur force de frappe offensive. Malgré les bras de Nick Richards, Luka Doncic s’est par exemple permis de se retourner vers le premier rang avant de voir l’un de ses tirs primés tomber dans le cercle (87-69).

JJ Redick n’arrive pas à se passer de son cinq

Avec son maestro, Los Angeles a compté jusqu’à 22 points d’avance dans la période. Et pourtant, les Bulls sont parvenus à ne pas décrocher totalement en finissant le troisième quart-temps sur un écart de 10 points (108-98). Pas question donc pour JJ Redick de se passer de ses titulaires comme on a pu l’imaginer pendant un temps.

Chaque formation brillant par son incapacité à stopper défensivement l’autre, cet écart d’une dizaine d’unités s’est ainsi maintenu dans les minutes suivantes. Après avoir subtilisé un ballon à Leonard Miller, Luka Doncic pouvait aller finir facilement en contre-attaque (130-112) à quatre minutes de la fin. Son coach allait quand même prendre un temps-mort quelques secondes plus tard en voyant Tre Jones signer deux lay-ups de suite.

Mais Luka Doncic allait encore frapper avec deux paniers primés de suite, avant de franchir la barre symbolique des 50 unités sur deux lancers-francs. Son équipe menant de 13 points à moins de deux minutes de la fin, il pouvait regagner son banc avec un grand sourire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas besoin du banc. Cinq : soit le nombre de points apportés par les remplaçants des Lakers. Ces derniers, à l’instar de Luke Kennard, n’ont pas pesé dans cette partie où les titulaires californiens ont assuré (comme ceux des Bulls, tous à 14 points ou plus). Le cinq a ainsi compilé 137 points avec, pour chaque élément, un gros niveau d’adresse et au moins 33 minutes de jeu. À l’échelle de la saison, l’équipe de Los Angeles dispose de l’un des bancs les moins productifs du championnat avec un peu moins de 30 points par rencontre (29e).

– Les Lakers retrouvent la 3e place. Dans la lutte acharnée qui se joue entre la 3e et la 7e place à l’Ouest, les Californiens font une bonne opération. Avec cette 4e victoire de rang, les Lakers (41v-25d) piquent la 3e place aux Rockets (40v-25d). Une place qu’ils n’avaient plus occupée depuis début janvier. Le match de samedi face aux Nuggets (41v-26d) aura son importance dans ce contexte. Après ce match à domicile, la troupe de Luka Doncic partira en voyage pour une dizaine de jours, avec deux premiers matchs… à Houston, puis Miami, Orlando, Detroit et Indiana.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.