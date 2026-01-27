Luka Doncic fait la totale aux Bulls

Après quatre victoires de rang, dont une de prestige face aux Celtics, les Bulls s’inclinent 129-118 à domicile face aux Lakers. Billy Donovan n’a jamais trouvé la clé pour freiner Luka Doncic, auteur de 46 points.

Le match débute pourtant sous le signe de LeBron James, très agressif d’entrée avec 6 des 12 premiers points des Lakers. Chicago démarre bien grâce à Jalen Smith et Matas Buzelis, et Los Angeles se retrouve mené de 4 points au premier temps-mort (16-12). Mais la dynamique change : Doncic commence à sanctionner à 3 points, Rui Hachimura apporte un gros impact en sortie de banc, et les Lakers terminent le quart-temps sur un run de 9-0 pour passer devant (35-31).

Ce run se transforme en 25-6, et les Lakers étouffent totalement Chicago. LeBron enchaîne les paniers, pendant que Vanderbilt, Hayes et Hachimura dominent en défense avec des contres, du rebond, et du repli. De l’autre côté du terrain, Doncic orchestre le jeu avec brio (6 passes décisives dans le quart-temps), et les Lakers forcent 12 pertes de balle en première mi-temps et marquent facilement en contre-attaque. Malgré une petite réaction des Bulls en fin de période, Los Angeles contrôle facilement pour atteindre la pause avec 13 points d’avance (69-56).

Jaxson Hayes fait le spectacle

Au retour des vestiaires, Chicago revient très fort avec une pluie de tirs à 3 points face à une défense des Lakers en difficulté. Les Bulls passent un 29-12 pour revenir à une unité (81-80) par l’intermédiaire de Nikola Vucevic. Marcus Smart va chercher le and-1, puis Rui Hachimura plante de loin. Les Lakers passent un 8-0 pour reprendre de l’air (89-80). Doncic est sur un nuage avec une maitrise totale du tempo, et dans son sillage, et celui d’Hachimura, les Lakers reprennent le large : 104-89.

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, mais Vucevic fait mal sous les panneaux, et sa claquette ramène les Bulls à -8 (114-106). Il reste cinq minutes à jouer, et le United Center croit au braquage. Sauf que Doncic plante deux 3-points de suite, puis Jaxson Hayes vole un ballon et s’en va signer un dunk de concours en passant la balle entre ses jambes ! Les Lakers ont repris 14 points d’avance, et cette fois, les Bulls ne reviendront pas. Score final : 129 – 118 pour les Lakers, qui sont au coeur d’un “road trip” de huit matches !

CE QU’IL FAUT RETENIR

A chacun sa mi-temps. Le “one-two punch” des Lakers a frappé, avec un LeBron James qui inscrit 20 de ses 24 points en première mi-temps, tandis que Luka Doncic en plante 20 dans le seul 3e quart-temps. En attendant le retour d’Austin Reaves, les Lakers gèrent au mieux cette période avec une 4e victoire en cinq matches.

Hachimura, facteur X. Le Japonais se sent de mieux en mieux dans ce rôle de 6e homme, et cette nuit, il a été d’une redoutable efficacité avec 23 points à 9 sur 11 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.