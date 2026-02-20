C’est devenu une habitude : depuis plusieurs saisons, ESPN interroge, à intervalles réguliers, 100 journalistes pour faire des points d’étape, en particulier pour la course au MVP. Et pour ce deuxième pointage de la saison, Shai Gilgeous-Alexander prend le large dans son duel avec Nikola Jokic.

L’arrière du Thunder obtient ainsi 78 des 100 votes pour la première place, contre 18 pour le pivot des Nuggets. De quoi creuser l’écart… alors que c’est Cade Cunningham qui se hisse à la troisième place !

Tandis qu’il était quatrième au premier pointage, le meneur des Pistons se rapproche du duo de tête et pourrait potentiellement coiffer tout le monde au poteau, surtout s’il continue de réussir les performances comme celle de la nuit dernière au Madison Square Garden… et que son équipe finit avec le meilleur bilan de la saison régulière.

Gros bond en avant également pour Victor Wembanyama, qui passe de la 8e à la 4e place, avec notamment trois votes pour la première place. De quoi même se hisser devant Luka Doncic, qui glisse à la 5e place…

Jaylen Brown progresse aussi pas mal, en passant de la 9e à la 6e place, alors que Jalen Brunson glisse de son côté, en tombant de la 5e à la 9e place. Comme il n’est plus éligible aux trophées de fin de saison, Giannis Antetokounmpo sort lui carrément du classement… alors que Kawhi Leonard l’intègre.