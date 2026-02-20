Le MVP de la nuit | Cade Cunningham, un prince à New York

Face à la motivation des Knicks et orphelin de Jalen Duren, Cade Cunningham aurait pu prendre la mauvaise pente à New York. Les Pistons bousculés dans les premières minutes, il a forcé la décision pour les faire entrer dans la partie. Cela n’a pas toujours été heureux au niveau de ses shoots.

Puis, petit à petit, le leader de Detroit a pris la température de la rencontre, en faisant monter la sienne et baisser celle des Knicks. Il a enchaîné les paniers, à mi-distance ou à 3-pts, et dessiner une performance de patron.

« La balle est simplement rentrée dans le panier, c’est tout. C’était une de ces bonnes journées », lance-t-il modestement. « Il faut être agressif contre eux, car ce sont des défenseurs de haut niveau. Ils sont imposants, ont de la taille et beaucoup d’armes pour stopper les attaquants. C’était mon état d’esprit. »

Symbolisé par son dunk main gauche en troisième quart-temps. Pour le reste, Cade Cunningham a fait parler son style feutré, pour terminer avec 42 points à 17/34 au shoot, dont 5/11 derrière l’arc. Néanmoins, il n’a pas joué tout seul non plus, dans cette victoire des Pistons, en délivrant pas moins de 13 passes décisives. Une sacrée performance et au Madison Square Garden en plus.

Un profil de MVP de la saison régulière ?

Mikal Bridges, Josh Hart, Jose Alvarado et surtout OG Anunoby ont bien tenté de limiter le double All-Star. En vain.

« Il peut faire beaucoup de choses pour un joueur de sa taille et met les équipes adverses dans des situations difficiles. Il fait 2m01 et se retrouve face à des défenseurs de 1m85 ou 1m88. Et si on met un ailier face à lui, alors il n’est pas habitué à gérer un joueur comme lui », analyse un Mike Brown sans solution. « On a voulu qu’il ne soit pas face au cercle et on n’a pas été bon pour ça. Quand il a pu jouer dans l’axe, il nous a fait mal. On doit faire mieux pour le mettre sur le côté et ne pas lui permettre d’avoir l’axe. »

Comme les Pistons possèdent le meilleur bilan de la ligue (41-13), le meneur de jeu serait-il désormais un candidat pour le trophée de MVP bien plus crédible qu’on pouvait l’imaginer il y a encore quelques semaines ? Avec ce genre de performance, il a en tout cas de solides arguments.

« Je me fiche de me vendre pour ça. Je veux que les gens qui votent soient assez intelligents pour regarder eux-mêmes les matches », réagit-il, avant d’être plus catégorique sur le trophée individuel le plus prestigieux de la NBA. « Je pense l’être. Et si on n’est pas d’accord avec moi, alors chacun son avis. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 47 34:54 46.2 33.0 80.8 1.0 4.7 5.6 9.6 3.2 1.5 3.7 0.8 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.