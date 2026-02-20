Le patron à New York, c’est Cade Cunningham !

Pour cette reprise, on sent que les Knicks ont des comptes à régler avec les Pistons, après les deux gifles reçues à Detroit plus tôt dans la saison. Rapidement, New York passe un 9-2 et les joueurs de JB Bickerstaff ne trouvent pas le chemin du panier. Puis Cade Cunningham force les choses et enchaîne les points pour faire entrer Detroit dans la partie. Ça marche puisque quelques minutes après, ce sont les leaders de l’Est qui sont devant au score (26-28).

Le All-Star peut bien être bousculé par la défense des troupes de Mike Brown et l’énergie de Jose Alvarado peut bien être utile, les Knicks n’arrivent pas à égaliser ou passer devant. Il manque toujours un brin d’adresse. Cade Cunningham, lui, frappe plusieurs fois de suite à mi-distance et les Pistons terminent bien la première période (48-58).

Très discret en première mi-temps, Karl-Anthony Towns se montre enfin en début de troisième quart-temps. Bien plus agressif, il permet à New York de donner des coups.

Mais avec quelques choix douteux, il donne des munitions aux Pistons et à Duncan Robinson, qui fait mal deux fois de suite à 3-pts. Et quand Jalen Brunson se met lui aussi à participer à la fête, Cade Cunningham rappelle qu’il est le patron de la soirée au Madison Square Garden, notamment avec un dunk main gauche (79-90).

Les remplaçants des Pistons assurent le début du dernier quart-temps pour éviter un comeback adverse avant que Cade Cunningham ne mette le point final à son bijou. Le patron de Detroit et ses coéquipiers s’imposent ainsi 111-126 à New York et remportent un quatrième match de suite, et surtout un troisième autoritaire contre les Knicks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham en mode MVP. Jalen Duren toujours suspendu, le meneur de jeu prend les choses en main et il ne le fait pas à moitié. Il a pris 34 shoots, mais en finissant avec 42 points à 50% de réussite au tir dont 5/11 à 3-pts, plus 13 passes décisives, comment lui reprocher ses choix ? La défense des Knicks n’a jamais été capable de le limiter. C’est lui qui a dicté le tempo, à son rythme, et avec son attitude toujours calme. Le double All-Star a fait un match de patron. Un grand match, tout simplement.

– Les Knicks n’y arrivent toujours pas… Après deux claques à Detroit, Mike Brown attendait une réponse de ses joueurs pour cette réception des Pistons. Elle a existé pendant un moment, plus que dans les deux premières rencontres. Mais ça ne suffit pas. Avec un faible 8/35 à 3-pts, un Karl-Anthony Towns sur courant alternatif et des efforts pas assez réguliers, les finalistes de conférence 2025 ne trouvent pas les solutions. Commentateur de la rencontre pour Amazon Prime, Stan Van Gundy s’est demandé si les Knicks étaient assez durs pour affronter cette équipe de Detroit. Avec trois défaites méritées en trois matches, on a la réponse, au moins pour la saison régulière…

