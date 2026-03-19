Le MVP de la nuit | Luka Doncic était partout

Après 36 points dans le premier duel de la semaine entre les deux équipes, Luka Doncic a récidivé, en faisant encore plus fort. En effet, dans la victoire des Lakers à Houston, le Slovène a rendu une copie épaisse : 40 points, 10 passes et 9 rebonds. Mais il y a plus à raconter que simplement donner les chiffres de sa prestation.

Déjà parce qu’en début de rencontre, l’ancien de Dallas s’est chauffé avec un spectateur du Toyota Center, avec des regards et des mots. Au point même de lui parler pendant le jeu, alors qu’il venait d’intercepter un ballon !

« Je ne sais pas. Il disait des dingueries », glisse-t-il quand on lui demande la teneur des propos de son « adversaire » du soir. « J’ai parlé en anglais, pour m’assurer qu’il comprenne ce que je disais. »

Les Rockets, eux, ont bien compris le message. Dans le « money time », Luka Doncic a brillé avec des passes décisives, pour Rui Hachimura et LeBron James, puis avec des paniers, notamment deux à 3-pts. Le dernier sur Jabari Smith Jr. étant particulièrement écœurant pour Houston.

« Il a réalisé une démonstration dans les derniers instants », admire JJ Redick. « En isolation, face à Alperen Sengun, il a permis de faire les bonnes choses en attaque à chaque fois, soit pour lui, soit pour ses coéquipiers. Luka Doncic a été fantastique. »

Dans la série positive des Lakers (sept victoires de suite), le All-Star est énorme avec 38.1 points, 9.1 rebonds et 8 passes de moyenne, et d’excellents pourcentages : 48% de réussite au shoot et 40% à 3-pts. « Quand on gagne, tout devient plus facile. Gagner, c’est agréable. Notre façon de jouer est très fun. Et c’est ce qu’on fait, on gagne et on s’amuse », conclut le héros de la soirée.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 56 35:44 47.4 36.4 77.4 0.6 7.3 7.9 8.5 2.4 1.5 4.0 0.6 32.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.