Le 6 avril 1996, Robert Parish devient le joueur le plus capé en NBA

Bien que les carrières soient de plus en plus longues, avec les exemples récents de Kevin Garnett, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki ou Vince Carter et ses 22 saisons, personne n’a encore détrôné Robert Parish.

Surnommé « The Chief », l’ancien pivot de Boston a été d’une régularité impressionnante : 20 saisons avec au moins 72 matches joués. En 1995-1996, il évolue sous les couleurs des Hornets et le 6 avril 1996, contre Cleveland, il joue son 1 561e match en carrière, soit un de plus que Kareem Abdul-Jabbar. C’est alors le nouveau record NBA.

Et le pivot, titulaire en cette fin de saison, rend une copie très honorable pour un joueur de 42 ans passés, une des meilleures de sa saison tout simplement : 14 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres.

Robert Parish rejoindra les Bulls l’été suivant, pour disputer sa 21e et dernière saison, la plus économe avec seulement 43 matches. Mais lors de son dernier match en carrière, le 19 avril 1997, le futur Hall of Famer avait tout de même 43 ans et 232 jours !

Il terminera cette ultime saison avec une quatrième bague de champion aux doigts, après les trois remportées au sein des Celtics (1981, 1984, 1986), et un record de 1 611 matches joués en saison régulière.