Avec un nouveau carton de Luka Doncic (60 points), les Lakers gagnent à Miami !

Clairement, les Lakers ont les jambes lourdes de leur « back-to-back » de la veille à Houston, multipliant les erreurs de chaque côté, et le Heat ne manque pas d’en profiter, insistant sur transition et dans la peinture, pour s’offrir des tirs à haut pourcentage et mettre à mal cette défense au ralenti. Luka Doncic tente de colmater les brèches avec ses points, mais il est impuissant face à un collectif joliment fourni et huilé, avec Bam Adebayo, Simone Fontecchio ou encore Kel’el Ware qui se montrent tous (42-29).

À Miami, le danger continue de venir de partout et la défense californienne, plus en place, peine toujours à gérer l’ensemble de l’armada floridienne, emmenée cette fois-ci par Davion Mitchell, Norman Powell ou Pelle Larsson. Luka Doncic LeBron James font le nécessaire pour recoller au score, et cela fonctionne quelque peu avec des pénétrations et des lancers-francs, sauf que Los Angeles reste derrière (65-59).

Étonnamment, les Lakers trouvent un second souffle grâce à la pause et Luka Doncic n’est plus là pour perdre de temps : il aligne les « stepback-3 », monte à 19 points sur le seul troisième quart-temps (et 40 sur le match…), pour offrir une dizaine de points d’avance aux siens, dans cet impressionnant 38-23 réussi sur douze minutes ! Côté Heat, l’attaque est au plus mal à l’image de Tyler Herro et Bam Adebayo ne peut pas tout faire tout seul (97-88).

Quand cette équipe de Los Angeles mène après trois quarts-temps, elle ne perd pas. D’autant plus quand un joueur de la qualité de Luka Doncic se trouve à la manoeuvre. Toujours défendu en un-contre-un, il s’amuse avec ses défenseurs et joue à son rythme, LeBron James étant là pour l’aider quand il se fait prendre à plusieurs. Le « King », omniprésent, est un formidable soutien du Slovène, brûlant au possible et qui repousse sans cesse les assauts de Tyler Herro, Norman Powell ou Bam Adebayo.

À l’arrivée, les Lakers tiennent bon (134-126) et Luka Doncic signe le premier match à 60 points d’un Laker depuis la dernière danse de Kobe Bryant en 2016. C’est aussi le troisième match en carrière de « Luka Magic » et ils ne sont déjà plus que cinq (Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Damian Lillard, Michael Jordan et James Harden) à faire désormais mieux que lui à ce niveau…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic, seul sur sa planète. Les superlatifs commencent à manquer, tant Luka Doncic est au-dessus du lot et de la concurrence depuis maintenant huit matchs (40.9 points, 8.9 rebonds et 7.4 passes en 50–42–78%). Même quand ses jambes paraissent plus lourdes, le Slovène domine et dissèque les défenses à son rythme, avec et surtout sans les prises à deux ou trois. Son tir est réglé à 3-points, ses pénétrations sont incisives, les fautes tombent sans forcer et les cartons s’enchaînent logiquement, pour celui qui renforce sa candidature pour le MVP 2026. De bon augure à un mois des playoffs.

– Plus rien n’arrête ces Lakers ! Ni la fatigue du « back-to-back », ni le démarrage canon du Heat n’aura eu raison de la série de victoires des Lakers, décidément en pleine bourre depuis deux semaines. Vu leur début de match, on aurait pu penser que la soirée serait longue pour les Californiens, mais il n’en fut rien et, dans le sillage d’un Luka Doncic tout simplement exceptionnel, les joueurs de JJ Redick se sont mis à défendre progressivement, en plus de se libérer en attaque, pour finalement signer le grand huit. Et se rapprocher des playoffs, tout en se détachant quelque peu au classement.

– LeBron James égale Robert Parish. Comme un symbole, c’est sur le parquet de l’une de ses anciennes équipes que LeBron James marque un peu plus l’histoire, égalant le record de Robert Parish pour ce qui est des matchs disputés en saison régulière. Le voilà maintenant à 1 611, avec l’occasion de s’installer seul au sommet du classement dès samedi, à Orlando. Et pour célébrer l’événement ? Le « King » a terminé avec un nouveau match plein, agrémenté d’un triple-double où il n’aura encore rien forcé dans le jeu et fait de nombreux efforts, au rebond notamment, dans l’ombre de Luka Doncic.

– Un record pour Luka Doncic, aussi. À Los Angeles, il n’y a plus que LeBron James qui bat des records car Luka Doncic sait également y faire dans le domaine. Par exemple, le Slovène n’avait besoin que de trois paniers à 3-points pour égaler le record de D’Angelo Russell, établi en 2023/24, pour ce qui est du plus grand nombre de paniers primés inscrits par un joueur des Lakers, sur une saison. Sans trembler, et malgré la fatigue de la veille, « Luka Magic » a signé un 9 sur 17 derrière l’arc. Tout simplement époustouflant, alors que le Heat n’avait jamais encaissé autant de points d’un seul et même adversaire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.