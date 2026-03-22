Après un gros début de bagarre, le Thunder refroidit les Wizards

Et une 11e victoire de suite pour le Thunder, qui a infligé à Washington sa 15e défaite consécutive dans un duel bien plus compliqué que prévu entre le leader à l’Ouest et l’avant dernier de la conférence Est, notamment après trois expulsions côté OKC juste avant la pause. Shai Gilgeous-Alexander a notamment dû sortir un nouveau match à 40 points pour assurer la victoire, tandis qu’Isaiah Hartenstein s’est encore distingué avec un match plein, à 9 points, 20 rebonds et 10 passes décisives.

OKC avait pourtant bien démarré pour se faciliter la tâche pour la suite du match (6-15). Mais c’était sans compter sur la fougue des jeunes Wizards, à l’image de Bub Carrington et Bilal Coulibaly qui ont contribué à ramener les locaux à 32-32 après 12 minutes. Le Thunder a tenu bon face au coup de chaud de Jamir Watkins, auteur de deux paniers à 3-points puis deux dunks pour maintenir Washington au contact (54-54). SGA s’est employé en scorant 13 des 17 points de son équipe avant la pause, mais OKC s’est compliqué la tâche suite à une altercation qui lui a coûté cher, avec les expulsions de Cason Wallace, Ajay Mitchell et Jaylin Williams.

Bilal Coulibaly se montre

À +5 à la pause (64-69), les hommes de Mark Daigneault se sont ainsi exposés au retour des Wizards. Bilal Coulibaly a mené la révolte en multipliant les coups d’éclat pour mettre la pression sur le champion en titre, alors que les deux équipes étaient encore à égalité à moins de deux minutes de la fin du troisième quart-temps après un 2+1 de Will Riley (93-93). Sans doute titillé par la tournure des événements, Shai Gilgeous-Alexander a fini par prendre les choses en main, scorant deux lay-ups puis un incroyable 3-points au buzzer de la période pour donner un peu d’air aux siens (96-103).

La suite a été sans appel, avec un 15-0 pour assurer la victoire dès l’entame du dernier acte, avec Kenrich Williams et Jared McCain pour épauler Shai Gilgeous-Alexander au scoring (96-118). Malgré un dernier éclair de Bilal Coulibaly, sur un dunk et un contre face à Isaiah Hartenstein, c’est bien le Thunder qui a raflé la mise, SGA s’offrant un dernier dunk foudroyant pour finir à 40 points avant de sortir et de laisser ses coéquipiers aller chercher la victoire, 132-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une mêlée de rugby en plein match de basket. A quelques secondes de la mi-temps, la rencontre a soudainement dégénéré. Une simple poussette de Jaylin Williams sur Justin Champagnie s’est transformée en véritable mêlée, impliquant également Ajay Mitchell, touché par une petite gifle de Champagnie. C’est ce qui a mis le feu aux poudres puisque Anthony Gill a plaqué Mitchell par derrière avant d’être étranglé par Jaylin Williams. Le calme est très vite revenu après ce petit instant de chaos, et les arbitres ont ensuite distribué les sanctions : double technique synonyme d’expulsion pour Justin Champagnie, Jaylin Williams. Ajay Mitchell et Cason Wallace ont aussi récolté une technique et ont été expulsés pour avoir envenimé la situation. Les arbitres ont en effet estimé que c’est d’abord Cason Wallance qui avait poussé Anthony Gill.

̧ Ajay Mitchell , Jaylin Williams, Cason Wallace et Justin Champagnie finissent tous expulsés.pic.twitter.com/1olujXGejL — Basket USA (@basketusa) March 21, 2026

– SGA reçu 7/7. Nul doute qu’il se serait satisfait d’un match tranquille. La tournure des événements a finalement contraint Shai Gilgeous-Alexander a sortir le grand jeu pour assurer la victoire. Washington a fini par craquer sur la fin du troisième quart-temps lorsqu’il a pris les choses en main. Auteur de 40 points pour la septième fois de la saison avec un dunk autoritaire en guise de point d’exclamation final, le leader du Thunder a tout de même dû attendre les trois dernières minutes du match avant d’aller s’asseoir sur le banc.

– Bilal Coulibaly marque (encore) des points. Le Français s’est montré face au champion en titre avec ses 21 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres, un sur SGA et sur… Isaiah Hartenstein ! Son activité des deux côtés du parquet aurait mérité une meilleure issue. On retiendra également ses 14 points passés dans le seul troisième quart-temps (dont un dunk devant le même Isaiah Hartenstein), période durant laquelle il a dominé, poussant le MVP en titre à passer la vitesse supérieure pour éviter une déconvenue. Auteur de 14 points et 5 rebonds, Alex Sarr a pour sa part délivré 8 passes décisives, son nouveau record en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.