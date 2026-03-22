Grâce aux 41 points de Darius Garland, les Clippers se relancent

Pour tenter de mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives, les Clippers se rendaient dans le Texas pour défier Dallas. Si Darius Garland (41 points, 15/24 au tir, 8/12 de loin) ouvre le score, Cooper Flagg (18 points, 10 rebonds, 8 passes) ne tarde pas à se montrer. L’ancien de Duke sert Daniel Gafford sur un alley-oop avant de réussir un 2+1 face à Brook Lopez.

Dans ce premier acte, les deux équipes sont en réussite à l’image de la superbe entrée de Klay Thompson, auteur d’un 4/4 de loin. Dans son sillage, Dallas mène 42-32 après douze minutes.

Les Clippers ne se laissent pas devancer davantage et reviennent à deux possessions grâce à des tirs primés de Nicolas Batum (6 points, 2/3 à 3-points) et Kawhi Leonard (34 points, 3 rebonds, 5 passes). Sauf que Dallas répond avec un 11-0 pour creuser un nouvel écart (54-42). Les hommes de Jason Kidd sont toujours adroits et résistent aux assauts des Clippers et notamment à ceux de Darius Garland, auteur de 18 points en première mi-temps (72-63).

Kawhi Leonard arrache une prolongation

Le meneur des Clippers ouvre la deuxième période avec un tir primé avant d’en ajouter un second quelques minutes plus tard. Il est suivi par John Collins qui conclut une contre-attaque pour donner l’avantage aux Californiens (76-75). Kawhi Leonard enchaîne avec deux paniers de loin et Los Angeles creuse l’écart (87-79). Cependant, les Texans reviennent à hauteur des Clippers. La fin du troisième acte donne lieu à un échange de coups au terme duquel les hommes de Tyronn Lue mènent d’un point (100-99).

Au moment d’entrer dans le money-time, Los Angeles est toujours devant grâce à un nouveau tir primé de Darius Garland (113-109). L’ancien des Cavaliers est inarrêtable et efface Marvin Bagley III sur un stepback pour s’élever à 3-points. À l’inverse, Kawhi Leonard est violemment contré par Cooper Flagg. Marvin Bagley ramène les siens à deux longueurs, mais Derrick Jones Jr. répond avec une claquette dunk après un tir manqué de John Collins.

À 30 secondes du terme, Naji Marshall égalise avant de forcer une perte de balle de Darius Garland et d’envoyer PJ Washington finir en contre-attaque. Avec deux points de retard, les Clippers ont une ultime possession et c’est au tour de Kawhi Leonard d’égaliser pour envoyer le match en prolongation. Une période supplémentaire à sens unique où des tirs à 3-points de Darius Garland et Derrick Jones Jr. coulent rapidement les Mavs. Par conséquent, Los Angeles s’impose 138-131 et retrouve la huitième place de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Darius Garland sort son meilleur match de la saison. De la première à la dernière minute, Darius Garland a porté les Clippers. Débordant d’adresse, le meneur comptait 18 points à la fin de la première période. Le passage aux vestiaires ne l’a pas refroidi et il a continué de sanctionner Dallas, que ce soit dans la raquette ou à 3-points. Derrière l’arc, l’ancien des Cavaliers a terminé avec un 8/12 dont des tirs importants dans le money-time et en prolongation pour permettre aux Clippers de s’imposer. En 39 minutes, Darius Garland termine avec 41 points et 11 passes à 15/24 au tir.

– Dallas à deux doigts de la victoire. Si les Clippers se sont imposés en prolongation, l’issue aurait pu être bien différente. Dans la dernière minute, les Californiens ont failli offrir la victoire aux Texans. D’abord, il y a eu ce panier de PJ Washington qui a mis Dallas devant à 20 secondes du terme après une perte de balle de Darius Garland. Si Kawhi Leonard a égalisé, Cooper Flagg avait la balle de match dans les mains. Le rookie s’est manqué, mais PJ Washington a hérité du rebond offensif avant de s’élever à mi-distance et de trouver sa cible. Malheureusement lorsque le buzzer a retenti, le ballon était encore dans les mains de l’ailier. Par conséquent, le match est parti en prolongation…

– Les Clippers de nouveau huitièmes. Le mano-a-mano entre les Clippers et les Blazers pour la huitième place se poursuit. La veille, Portland avait triomphé des Wolves pour passer devant les Californiens, mais Los Angeles a bien répondu avec ce succès face aux Mavericks. Si les deux équipes possèdent le même bilan avec 35 victoires pour 36 défaites, ce sont les Clippers qui occupent désormais la huitième place grâce à leurs deux succès face à la franchise de l’Oregon survenus plus tôt dans la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.