Jerami Grant et les Blazers ont le dernier mot à Minnesota

Après deux succès face aux Nets et aux Pacers, les Blazers espéraient enchaîner en partant défier des Wolves toujours amputés d’Anthony Edwards. Si durant les premières minutes, Rudy Gobert (18 points, 15 rebonds) écrase Donovan Clingan (21 points, 12 rebonds) sur un poster, ce sont les Blazers qui se détachent en premier en prenant sept points d’avance. La réponse des hommes de Chris Finch est immédiate avec un 7-0 porté par Bones Hyland et Julius Randle pour revenir à égalité (24-24). Après douze minutes de jeu, Portland mène tout de même 33-28.

Les visiteurs creusent l’écart dans la période suivante pour prendre dix points d’avance (44-34). Même s’ils sont menés, les Wolves continuent d’alimenter Rudy Gobert à l’image de ce «alley oop» envoyé par Terrence Shannon Jr. Jrue Holiday l’imite et envoie une passe lobée pour Donovan Clingan qui monte au dunk (50-40).

Une action qui symbolise les problèmes défensifs rencontrés par Minnesota sur cette première période. Les coéquipiers d’Anthony Edwards n’arrivent pas à contenir les assauts de Donovan Clingan et de Deni Avdija (25 points, 8 rebonds, 5 passes). Le duo cumule 33 points en première mi-temps. Cependant, Minnesota corrige le tir avant le passage aux vestiaires avec un 8-0 initié par Bones Hyland (68-59).

Les Blazers s’imposent au finish

Après la pause, les locaux poursuivent leur remontée au score. Donte DiVincenzo trouve de la réussite derrière l’arc avant de réussir un «lay-up» pour ramener les deux équipes à égalité (79-79). Dans la foulée, Bones Hyland donne l’avantage à son équipe (83-81). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups. L’occasion de voir Ayo Dosunmu (17 points, 10 rebonds, 8 passes) valider son premier double-double de la saison. Au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps, Portland mène d’un point (87-86).

Les deux formations restent au coude-à-coude pendant l’intégralité de ce dernier acte. À trois minutes du terme, Portland mène de trois points, mais Julius Randle convertit un 2+1 pour ramener les siens à égalité. Wolves et Blazers gaspillent ensuite plusieurs possessions avant que Jerami Grant (26 points, 10/16 au tir, 4/9 de loin) ne s’élève derrière l’arc face à Jaden McDaniels. Encore une fois, c’est Julius Randle qui répond d’abord par deux lancers francs puis avec un tir à mi-distance qui met les Wolves devant alors qu’il reste moins d’une minute (104-103). La réponse vient de Jerami Grant qui décoche une flèche longue distance avec moins de 20 secondes sur l’horloge.

Sur la dernière possession, Donte DiVincenzo n’est pas en réussite et Rudy Gobert n’arrive pas à capter le rebond offensif. Résultat, Portland s’impose 108-104 et retrouve le top 8 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jerami Grant décisif. Pour s’imposer, les Blazers ont pu compter sur un Jerami Grant solide en fin de match. Alors que le score est à égalité avec moins de deux minutes à jouer, il décoche une première flèche primée pour redonner l’avantage aux siens. Si Julius Randle lui répond, c’est bien l’ailier-fort de Portland qui arrache la victoire. Dans la dernière minute, il est servi par Jrue Holiday et s’élève derrière l’arc face à Julius Randle. L’intérieur trouve sa cible et permet aux Blazers de s’imposer. Jerami Grant termine la partie avec 26 points à 10/16 au tir en 32 minutes.

– Les deux tours. Cette rencontre a également été marquée par un duel entre Rudy Gobert et Donovan Clingan. Dès les premières minutes, le Français est monté sur l’intérieur pour écraser un dunk. Toutefois, le pivot de Portland a réalisé une bonne première période avec 17 de ses 21 points et il a été important dans le «run» du deuxième quart-temps qui a permis à son équipe de compter jusqu’à 18 points d’avance. Rudy Gobert a pesé tout au long de la rencontre avec ses 18 points et 15 rebonds et il est passé à deux doigts de réussir la claquette qui aurait pu offrir la victoire aux Wolves.

– Les Blazers de retour dans le top 8. Avec ce succès, Portland enchaîne une troisième victoire de rang et vole la huitième place des Clippers qui défieront les Mavericks ce samedi. Pour les Wolves (43-28), c’est une défaite importante puisque, dans le même temps, les Nuggets (43-28) et les Rockets (42-27) se sont imposés. Par conséquent, Minnesota glisse à la sixième place de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.