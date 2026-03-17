Anthony Edwards rejoint l’infirmerie

Grimaçant depuis quelques matches, Anthony Edwards est contraint de faire une pause. Selon le communiqué publié par la franchise, l’arrière vedette des Wolves sera absent pendant «une à deux semaines» en raison d’une inflammation au genou droit.

C’est le verdict de l’IRM passée ce mardi, et Edwards était d’ores et déjà forfait pour la rencontre de ce soir face aux Suns. Effacé face au Thunder, malgré quelques coups d’éclat, l’arrière All-Star devrait manquer entre trois et sept matches, et c’est sans doute un mal pour un bien pour attaquer au mieux la fin de saison.

Pour les Wolves, c’est un coup dur alors que l’équipe se bat pour rester dans le Top 6. Pour le remplacer dans le cinq de départ, Chris Finch pourrait faire confiance à Ayo Donsumu, très bon face au Thunder. Ce qui permettrait de décaler Donte DiVincenzo à son poste naturel de 2e arrière.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 58 35:32 49.2 40.2 79.6 0.6 4.5 5.1 3.7 1.9 1.4 2.8 0.8 29.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.