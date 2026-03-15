Le Thunder punit des Wolves incorrigibles

Pas de round d’observation puisque le Thunder attaque sur un 9-0 avec une grosse domination de la paire Holmgren-Hartenstein. En face, Anthony Edwards est bâché par Holmgren, puis il balance un air-ball. Les Wolves jouent trop au large, et alternent entre tirs manqués et balles perdues. Il faut attendre l’entrée d’Ayo Dosunmu pour que les Wolves entrent véritablement dans leur match et… dans la raquette.

L’ancien meneur des Bulls apporte beaucoup des deux côtés du terrain, et son agressivité vers le cercle permet à Minnesota de recoller au score. En face, le Thunder manque beaucoup de tirs sur transition, et les Wolves recollent au score. Après 12 minutes, OKC mène 23-22.

La rencontre devient plus hachée et ça profite aux Wolves avec Bones Hyland qui profite d’un bel écran de Gobert pour donner l’avantage, et c’est Dosunmu, à 4 sur 4 aux tirs, qui valide cet avantage (27-25). La paire Holmgren-Hartenstein reprend sa domination dans la peinture, mais Minny s’appuie sur trois arrières pour perturber le Thunder.

Julius Randle intenable pendant 20 minutes

SGA en difficulté, le Thunder s’appuie sur ses shooteurs avec Jared McCain et Isaiah Joe qui redonnent la main au Thunder (43-37) pour répondre à un Julius Randle déchaîné. Après un gros passage de Dosunmu (toujours à 100%), c’est Edwards qui se réveille avec deux tirs primés de suite, et les Wolves prennent deux possessions d’avance (51-47). A la pause, SGA n’est qu’à 4 points à 2 sur 10 aux tirs, et Minny mène 53-47.

Pour attaquer la deuxième mi-temps, SGA se réveille à 3-pts mais il se fait bâcher sous le cercle. Décevant jusque-là, DiVincenzo se rapproche du cercle et Minny garde son avance (61-55). Les Wolves défendent très haut, et ne laissent aucun panier facile. Et comme Randle est intouchable de l’autre côté du terrain, les Wolves s’échappent (68-59). Sauf que Edwards retombe dans ses travers et OKC en profite (68-66). Sous le cercle, Rudy Gobert se fait contrer par Gilgeous-Alexander qui lui attrape le bras ! Les arbitres ne sifflent pas, et Joe sanctionne de loin pour égaliser (71-71).

SGA sauve de peu sa série

Les Wolves retombent dans leurs travers avec beaucoup d’actions individuelles, et le Thunder passe un 9-0 pour passer devant, qui se transforme en 25-9 pour prendre carrément 11 points d’avance au début du 4e quart-temps (91-80). Hartenstein se prend pour Jokic et distribue les passes dans le dos pour les paniers primés de McCain. L’ancien Sixer fait très mal, et donne 15 points d’avance (100-85) à sept minutes de la fin.

Le seul enjeu de la fin de match, c’est de savoir si la série de SGA va se prolonger. La réponse est «oui» avec des tirs très compliqués pris sur la tête d’Edwards. Et après son 20e point, il peut sortir, tandis que le Thunder s’impose 116-103 pour une 8e victoire de suite.

SHAI EXTENDS HIS 20+ POINT GAME STREAK IN THE FINAL MINUTES SGA has now scored 20+ points in 128 straight games‼️ pic.twitter.com/rucXenu4t4 — ESPN (@espn) March 15, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

La rentrée d’Hartenstein. Avec six rebonds dans les deux premières minutes, Isaiah Hartenstein a rassuré tout le monde, et les Wolves ont pu constater que l’intérieur du Thunder avait de très bonnes mains. Au début du 4e quart-temps, il a distribué les caviars sur du pick-and-pop. Son zéro pointé est compensé par 12 rebonds et 3 passes.

Un banc décisif. A eux trois, Alex Caruso, Isaiah Joe et Jared McCain cumulent 47 points ! La richesse de la rotation du Thunder reste un gros point fort, et même sans Jalen Williams, Mark Daigneault peut varier les cinq pour trouver la bonne formule.

Les Wolves incorrigibles. Entre les balles perdues et cette tendance à jouer perso, les Wolves se sont tiré une balle dans le pied en fin de 3e quart-temps. Rudy Gobert a rarement vu le ballon, et Anthony Edwards a cassé le rythme offensif par ces isolations face à deux, voire trois défenseurs. Une défaite à l’image de leur saison.

Série en cours. Très, très maladroit à 7 sur 22 aux tirs, Shai Gilgeous-Alexander a galéré pour atteindre les 20 points. On a vraiment cru que sa série historique allait prendre fin, mais sur un lancer, à moins de deux minutes de la fin, il la prolonge.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.