Les Spurs évitent facilement le piège des Pacers

Les Spurs de Victor Wembanyama (20 points) confirment leur grande forme avec une 21e victoire sur les 23 derniers matchs, portant leur bilan à 53v-18d, leur meilleur total depuis 2017. Malgré les absences de Devin Vassell et Stephon Castle, la profondeur d’effectif et le talent global ont largement suffi pour s’imposer 134-119 face aux Pacers, qui n’ont plus gagné depuis 16 matches.

Le match débute avec une entame légèrement poussive des Spurs, qui peinent à trouver du rythme en attaque placée et jouent parfois de manière trop compliquée. Malgré ce début hésitant, ils identifient rapidement les faiblesses des Pacers, notamment l’absence de protection du cercle et l’attention excessive portée à Victor Wembanyama. Cela ouvre des espaces dans la raquette, exploités par des pénétrations efficaces.

Portés par une défense solide et des opportunités en transition, les Spurs prennent progressivement le contrôle du match. Leur attaque équilibrée et le bon mouvement de balle leur permettent de creuser un premier écart, atteignant +13 à la fin du premier quart-temps (42-29).

Le collectif des Spurs en action

Dans le deuxième quart-temps, San Antonio continue de générer de bons tirs, mais ça manque d’intensité par moments. Les Pacers, malgré leurs difficultés face à l’intimidation de Victor Wembanyama, restent dans le match grâce à des initiatives individuelles, notamment d’Andrew Nembhard et Pascal Siakam. Les Spurs ont plusieurs occasions de creuser davantage l’écart, mais leur relâchement et quelques possessions mal gérées permettent à Indiana de limiter la casse. Une avance de 21 points est même réduite à 13 juste avant la pause (66-53).

Au retour des vestiaires, les Pacers tentent de relancer le suspense. Profitant de quelques erreurs défensives et d’une attaque précipitée des Spurs, ils reviennent à huit points. Mais comme souvent dans la rencontre, San Antonio réagit rapidement. Victor Wembanyama impose sa présence défensive tandis que les extérieurs attaquent le cercle avec agressivité. Malgré quelques ajustements tactiques d’Indiana, notamment avec Micah Potter pour écarter la défense, l’écart se stabilise autour de 15 points à la fin du troisième quart-temps.

Dans le dernier quart-temps, toute tentative de comeback est rapidement étouffée. Victor Wembanyama monte en puissance au scoring et les Spurs retrouvent leur concentration. Malgré quelques tirs extérieurs concédés, leur supériorité globale empêche les Pacers de revenir. À quatre minutes de la fin, le match est plié, permettant à Mitch Johnson de faire tourner son effectif. pour une victoire finale 134-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dylan Harper brille. Pour sa première titularisation, le rookie en a mis plein la vue avec ses 24 points à 9 sur 13 aux tirs. Ce qui impressionne, c’est sa justesse sur jeu rapide, notamment technique. Les Pacers n’ont jamais trouvé la solution pour le freiner.

– Wembanyama, l’épouvantail. Incertain avant la rencontre à cause d’une douleur à la cheville, Victor Wembanyama a été omniprésent avec 20 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 contres ! On retiendra cette action en deuxièmee quart-temps lorsque Nembhard a multiplié les feintes, en vain, face à Wemby. Le meneur ressort la balle pour Siakam, qui se fait bâcher, et ça se termine par un panier facile de Carter Bryant sur une passe de Wembanyama.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.