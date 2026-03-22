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Les Spurs évitent facilement le piège des Pacers

Publié le 22/03/2026 à 7:00 Twitter Facebook

NBA – Avec un Victor Wembanyama intimidateur, les Spurs infligent aux Pacers une 16e défaite de rang !

victor wembanyama pacers spurs Les Spurs de Victor Wembanyama (20 points) confirment leur grande forme avec une 21e victoire sur les 23 derniers matchs, portant leur bilan à 53v-18d, leur meilleur total depuis 2017. Malgré les absences de Devin Vassell et Stephon Castle, la profondeur d’effectif et le talent global ont largement suffi pour s’imposer 134-119 face aux Pacers, qui n’ont plus gagné depuis 16 matches.

Le match débute avec une entame légèrement poussive des Spurs, qui peinent à trouver du rythme en attaque placée et jouent parfois de manière trop compliquée. Malgré ce début hésitant, ils identifient rapidement les faiblesses des Pacers, notamment l’absence de protection du cercle et l’attention excessive portée à Victor Wembanyama. Cela ouvre des espaces dans la raquette, exploités par des pénétrations efficaces.

Portés par une défense solide et des opportunités en transition, les Spurs prennent progressivement le contrôle du match. Leur attaque équilibrée et le bon mouvement de balle leur permettent de creuser un premier écart, atteignant +13 à la fin du premier quart-temps (42-29).

Le collectif des Spurs en action

Dans le deuxième quart-temps, San Antonio continue de générer de bons tirs, mais ça manque d’intensité par moments. Les Pacers, malgré leurs difficultés face à l’intimidation de Victor Wembanyama, restent dans le match grâce à des initiatives individuelles, notamment d’Andrew Nembhard et Pascal Siakam. Les Spurs ont plusieurs occasions de creuser davantage l’écart, mais leur relâchement et quelques possessions mal gérées permettent à Indiana de limiter la casse. Une avance de 21 points est même réduite à 13 juste avant la pause (66-53).

Au retour des vestiaires, les Pacers tentent de relancer le suspense. Profitant de quelques erreurs défensives et d’une attaque précipitée des Spurs, ils reviennent à huit points. Mais comme souvent dans la rencontre, San Antonio réagit rapidement. Victor Wembanyama impose sa présence défensive tandis que les extérieurs attaquent le cercle avec agressivité. Malgré quelques ajustements tactiques d’Indiana, notamment avec Micah Potter pour écarter la défense, l’écart se stabilise autour de 15 points à la fin du troisième quart-temps.

Dans le dernier quart-temps, toute tentative de comeback est rapidement étouffée. Victor Wembanyama monte en puissance au scoring et les Spurs retrouvent leur concentration. Malgré quelques tirs extérieurs concédés, leur supériorité globale empêche les Pacers de revenir. À quatre minutes de la fin, le match est plié, permettant à Mitch Johnson de faire tourner son effectif. pour une victoire finale 134-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Dylan Harper brille. Pour sa première titularisation, le rookie en a mis plein la vue avec ses 24 points à 9 sur 13 aux tirs. Ce qui impressionne, c’est sa justesse sur jeu rapide, notamment technique. Les Pacers n’ont jamais trouvé la solution pour le freiner.

Wembanyama, l’épouvantail. Incertain avant la rencontre à cause d’une douleur à la cheville, Victor Wembanyama a été omniprésent avec 20 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 contres ! On retiendra cette action en deuxièmee quart-temps lorsque Nembhard a multiplié les feintes, en vain, face à Wemby. Le meneur ressort la balle pour Siakam, qui se fait bâcher, et ça se termine par un panier facile de Carter Bryant sur une passe de Wembanyama.

San Antonio Spurs / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Dylan Harper 28 9/13 1/4 5/5 1 3 4 3 4 0 0 0 21 24 27
Victor Wembanyama 26 8/18 1/4 3/3 2 6 8 6 2 1 2 5 14 20 28
De'Aaron Fox 26 6/16 2/5 0/0 1 2 3 7 1 1 3 0 9 14 12
Harrison Barnes 23 4/8 2/4 2/3 0 4 4 1 0 0 0 0 21 12 12
Julian Champagnie 27 4/10 0/5 2/2 2 5 7 2 4 1 1 0 17 10 13
Keldon Johnson 25 10/12 2/3 2/2 1 3 4 4 2 0 0 0 11 24 30
Luke Kornet 22 4/6 0/0 1/2 5 3 8 4 2 0 0 1 2 9 19
Jordan McLaughlin 18 2/4 2/3 0/0 0 0 0 3 0 2 1 0 4 6 8
Lindy Waters III 16 2/3 2/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -3 6 8
Carter Bryant 21 2/4 1/2 0/0 0 9 9 1 1 0 2 0 -3 5 11
Bismack Biyombo 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -9 4 4
Kelly Olynyk 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -1
Total 53/97 13/34 15/17 13 36 49 33 19 5 10 6 134
Indiana Pacers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 28 8/13 2/4 7/9 0 1 1 7 2 1 1 0 -16 25 26
Jarace Walker 34 8/10 5/7 0/0 0 4 4 4 0 1 1 0 -10 21 27
Pascal Siakam 29 6/14 0/2 2/3 0 2 2 5 0 1 1 0 -21 14 12
Quenton Jackson 16 2/5 1/2 1/1 1 3 4 2 0 0 1 0 1 6 8
Aaron Nesmith 25 2/7 1/3 0/0 0 2 2 0 5 0 0 0 -22 5 2
Obi Toppin 19 5/10 0/5 1/1 0 4 4 4 0 0 4 0 -10 11 10
Micah Potter 20 3/5 1/2 2/2 0 2 2 2 0 1 0 1 3 9 13
Kobe Brown 13 3/5 3/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9 8
Ben Sheppard 21 3/4 1/1 2/3 1 2 3 1 2 0 0 0 2 9 11
Jay Huff 18 2/4 2/3 0/0 1 1 2 4 3 0 1 1 -3 6 10
T.J. McConnell 17 2/8 0/2 0/0 1 1 2 8 1 1 0 0 -10 4 9
Total 44/85 16/35 15/19 4 22 26 38 14 5 9 2 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS111
OKC132
CHA124
MEM101
ORL104
LAL105
NOR106
CLE111
ATL126
GSW110
HOU123
MIA122
SAS134
IND119
DAL131
LAC138
UTH116
PHI126
PHO105
MIL108

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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