Les Clippers n’ont fait qu’une bouchée des Bucks

Après leur succès arraché en prolongation face aux Mavericks, les Clippers retrouvaient l’Intuit Dome pour y accueillir les Bucks, toujours sans Giannis Antetokounmpo. Si Darius Garland lance les débats, les Californiens peinent à trouver de l’adresse sur ces premières minutes. Kawhi Leonard (28 points, 5 rebonds, 3 interceptions) débute la partie avec un 0/4 de loin. À l’inverse, Nicolas Batum (3 points, 4 rebonds) réussit son premier tir à 3-points de la soirée. Myles Turner répond derrière l’arc tandis que Bobby Portis donne brièvement l’avantage à Milwaukee puisque c’est Los Angeles qui mène après douze minutes (28-24).

Après ce premier quart-temps compliqué, les Clippers corrigent le tir. Darius Garland et Kobe Sanders (19 points, 8/10 au tir) plantent deux tirs à 3-points et le rookie est envoyé au «alley-oop» par Jordan Miller pour creuser un premier écart (36-28). De retour sur le parquet, Kawhi Leonard retrouve aussi de l’adresse avec deux paniers à mi-distance et une ogive derrière l’arc.

Brook Lopez enterre son ancienne équipe

Deux minutes avant la mi-temps, Derrick Jones Jr. prend le meilleur sur Ousmane Dieng (7 points, 5 rebonds, 7 passes) pour donner vingt points d’avance aux Californiens (64-44). Il est suivi par une nouveau panier primé de Kawhi Leonard qui permet à l’ailier de réaliser un 48e match consécutif à minimum 20 points.

Après le passage aux vestiaires, les locaux ne lèvent pas le pied. Ils passent un 13-0 porté par trois tirs primés de Brook Lopez (19 points, 7/9 au tir, 5/6 de loin) afin de prendre 30 points d’avance (80-50). L’écart finit même par atteindre les 40 unités et Tyronn Lue en profite pour ouvrir son banc alors qu’il reste encore trois minutes à jouer dans le troisième quart-temps.

Dans le dernier acte, les Bucks adoucissent légèrement une addition qui reste tout de même très salée puisque l’escouade emmenée par Doc Rivers s’incline lourdement : 129 – 96 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Clippers ont passé la seconde et Milwaukee a calé. Après un premier quart-temps équilibré, les Californiens ont coulé les Bucks dans le deuxième acte. Grâce à une adresse retrouvée, les Angelinos ont pu creuser l’écart. D’abord Darius Garland et Kobe Sanders se sont montrés à 3-points. Kawhi Leonard s’est également réveillé avec 16 de ses 28 points inscrits dans le deuxième quart-temps. Pour les Bucks, l’attaque s’est enrayée et les hommes de Doc Rivers n’ont pas réussi à répondre aux assauts des Californiens. Alors qu’il n’y avait que quatre points d’écart après douze minutes, l’écart avait atteint les 24 unités au moment de rejoindre les vestiaires.

Brook Lopez a mangé les Bucks. Pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe, Brook Lopez s’est régalé. En première mi-temps, il ne réussit qu’un seul tir à 3-points, mais c’est après la pause que le pivot a pris feu. Si les Bucks étaient déjà sous l’eau, l’ancien de la maison a mis fin à tout espoir de remontée grâce à son adresse à 3-points. Dans ce 13-0 survenu au début du troisième quart-temps, le champion 2021 décoche trois flèches longue distance avant d’en planter une quatrième quelques minutes plus tard. Dans son sillage, les Clippers ont pris 40 points d’avance. Un retard que Milwaukee n’a, logiquement, jamais pu combler. En 22 minutes, Brook Lopez termine avec 19 points à 7/9 au tir et 5/6 de loin.

Les Clippers s’accrochent à leur 8e place. Grâce à ce succès, les Clippers retrouvent, à nouveau, un bilan à l’équilibre avec 36 victoires pour 36 défaites et effacent leur série de quatre défaites consécutives survenue plus tôt dans le mois. En triomphant des Bucks, Los Angeles possède toujours une courte longueur d’avance sur les Blazers (36-37) et s’accroche à leur huitième place de la Conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.