Giannis Antetokounmpo doit choisir : prolonger aux Bucks… ou partir

Techniquement, Giannis Antetokounmpo est lié aux Bucks jusqu’en 2028, mais la saison 2027/28 du Grec est une « player option » et il pourrait donc être « free agent » à l’été 2027. Et la franchise sait qu’elle ne peut pas attaquer la prochaine saison avec la perspective de perdre son leader (sans contrepartie) à la fin de la campagne…

« Giannis va entamer la dernière année [de son contrat] », rappelle ainsi Wes Edens, l’un des propriétaires de l’équipe, à ESPN. « Il y a donc deux scénarios : soit il prolonge, soit il est transféré. Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser simplement jouer sa dernière année. Ce n’est pas dans l’intérêt de l’organisation. Ce n’est pas un problème propre à Giannis. Cela vaut pour n’importe quel joueur dans sa dernière année. »

La balle est dans le camp du « Greek Freak ». Éligible à une prolongation de 275 millions de dollars sur quatre ans à partir du 1er octobre, le joueur de 31 ans va-t-il continuer son mariage avec une franchise qui a bien du mal à l’entourer, et qui va rater les playoffs pour la première fois depuis dix ans ?

Une gouvernance tournante qui complique tout

En apparence, la ligne est donc simple. En réalité, le dossier est beaucoup plus complexe. D’abord parce que Giannis Antetokounmpo ne semble pas toujours savoir sur quel pied danser. Ensuite parce que les Bucks fonctionnent avec une gouvernance assez unique dans le sport US. Le pouvoir de décision tourne tous les cinq ans entre propriétaires, et les décisions majeures doivent être validées par Wes Edens, Jimmy Haslam et Jamie Dinan.

Wes Edens reste ainsi le décisionnaire pour encore deux ans, mais ESPN explique que l’influence de Jimmy Haslam grandit en interne, depuis son arrivée au capital en 2023, après le rachat des parts de Marc Lasry.

Et ce fonctionnement n’est pas neutre. Car plusieurs dirigeants d’autres franchises ont eu le sentiment que Jimmy Haslam, qui possède aussi les Cleveland Browns (NFL), pesait déjà très lourd dans les discussions autour de Giannis Antetokounmpo avant la « deadline ». Et même si les dirigeants assurent être totalement alignés, l’histoire récente de la franchise montre que ce montage peut aussi produire de très fortes tensions au sommet.

Reste le fond du problème : sportivement, les Bucks sont à la croisée des chemins. Le pari Damian Lillard a échoué, et les actifs sportifs du club ont fondu. Cet été, Milwaukee devra donc choisir entre un dernier pari massif autour de Giannis Antetokounmpo… ou le début d’une reconstruction. Peut-être tant sur le terrain que dans les bureaux.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.