Les Bucks quasiment condamnés, Doc Rivers ne sait plus sur quel pied danser

« On a été affreux, on n’a montré aucun esprit de compétition ce soir. » Milwaukee s’enfonce et Doc Rivers tourne en boucle : le même constat d’échec, soir après soir. Hier sur le parquet du Jazz, sa formation, qui ne peut pourtant plus se permettre le moindre écart, a de nouveau sombré.

Une défaite honteuse de 32 points face à Ace Bailey (33 points) et sa bande, décidée à envoyer de loin tout au long de la soirée (18/48). Avec un collectif (33 passes) bien plus en place que celui de leurs adversaires (21 passes).

« J’ai trouvé que le premier groupe a donné le ton. Ils sont entrés sur le terrain et tout le monde cherchait avant tout à scorer. C’est frustrant : on a eu une session aujourd’hui où la balle circulait bien, tout se jouait sur la deuxième intention, mais lors des six premières actions, le joueur qui devait faire la passe a gardé le ballon. Au bout du compte, c’est à moi de faire en sorte qu’ils jouent juste », déplore ainsi Doc Rivers.

Il n’y parvient pas en ce moment. Les Bucks, toujours privés de Giannis Antetokounmpo, ont perdu 10 de leurs 12 dernières sorties. Et ce alors que Milwaukee était censé batailler pour le play-in…

« On va découvrir sur qui on peut vraiment compter »

Aujourd’hui, avec un bilan à 28 victoires et 41 défaites, ils n’ont quasiment plus aucune chance de refaire leur retard sur les Hornets, 10e, qui ont huit victoires de plus (36v-34d), avec une dizaine de matchs restants à jouer.

Un journaliste interroge alors le coach sur les rencontres à venir. Doc Rivers l’interrompt en parlant de « matchs cruciaux » pour les Bucks, comme pour rappeler la gravité de la situation. Comme si un improbable retour était encore possible. Mais quand on l’interroge sur sa capacité à redresser la barre, le technicien botte en touche.

« Je ne sais pas, je ne vais pas accabler l’équipe sur un seul match. J’ai trouvé qu’on avait été supers contre Cleveland et combatifs contre Atlanta, donc je ne vais pas faire de fixette sur cette rencontre. Mais c’était le match qu’on voulait absolument gagner sur ce ‘road-trip’. Ils ont sorti tous leurs cadres pour nous faciliter la tâche, et on n’en a quand même pas profité. La séance vidéo de demain sera intéressante », lâche-t-il.

Le déplacement de samedi à Phoenix ? « Eh bien, on verra, on verra. Phoenix joue sa survie, alors on a intérêt à être prêts. C’est un moment difficile, mais c’est là qu’on voit qui sont les gagnants. On va découvrir sur qui on peut vraiment compter. C’est une certitude », poursuit Doc Rivers, qui semble avoir du mal à se convaincre lui-même.

Une certitude que les résultats, eux, ne cessent de démentir. Car si Doc Rivers cherche encore les « gagnants » dans son vestiaire, le chronomètre, lui, continue de tourner en faveur d’un dénouement défavorable.