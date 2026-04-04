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Les Celtics sans pitié avec les Bucks

Publié le 4/04/2026 à 6:47 Twitter Facebook

NBA – Jayson Tatum frôle le 2e triple-double d’affilée et les Celtics s’imposent 133-101 face aux Bucks.

jayson tatum

Les Pistons devront patienter encore un peu avant de célébrer leur titre de la conférence Est puisque les Celtics entretiennent le suspense. Cette nuit, Boston a livré une démonstration sur le parquet de Milwaukee (133-101), dans un match à sens unique du début à la fin.

Dès l’entame, et comme face au Heat, les Celtics imposent un rythme infernal. Ultra adroits derrière l’arc (8/9 à 3-points pour commencer), ils prennent rapidement le large avec un collectif déjà bien huilé. Neemias Queta se met en évidence près du cercle, Sam Hauser enchaîne les tirs primés et Jayson Tatum orchestre le jeu. Résultat : un premier quart-temps à 43 points, conclu avec 17 longueurs d’avance (43-26), sans jamais être inquiétés.

Une promenade de santé

Dans le deuxième quart-temps, Boston continue sur sa lancée. Payton Pritchard dynamise la second unit avec une série rapide de points, tandis que Jaylen Brown monte en puissance en attaque. Milwaukee, malgré une adresse correcte à 3-points, ne parvient pas à combler l’écart face à la fluidité offensive des Celtics. À la pause, l’écart est déjà conséquent (75-55), avec un Tatum proche du triple-double (14 points, 5 rebonds, 8 passes).

Au retour des vestiaires, Boston assomme définitivement la rencontre. Un 10-1 d’entrée de troisième quart-temps porte l’écart au-delà des 30 points. Tatum continue de dicter le tempo, bien épaulé par Brown, tandis que la défense des Celtics verrouille complètement les Bucks, où seul Pete Nance surnage. À la fin du troisième quart, Boston contrôle totalement (105-76), et Tatum n’est plus qu’à une passe d’un triple-double.

Le dernier quart-temps n’est qu’une formalité. Tatum et Brown restent sur le banc, laissant les remplaçants gérer tranquillement la fin de match pour une victoire de 32 points (133-101).

Milwaukee Bucks / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A.J. Green 31 5/9 5/9 0/0 0 1 1 5 0 1 3 0 -23 15 15
Kyle Kuzma 25 6/14 2/5 0/0 2 5 7 3 3 0 2 0 -31 14 14
Pete Nance 33 5/11 4/9 0/0 1 9 10 1 3 0 0 0 -19 14 19
Ousmane Dieng 24 4/15 1/4 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 -32 9 1
Myles Turner 19 1/4 1/3 1/2 1 0 1 0 3 0 1 2 -32 4 2
Taurean Prince 25 7/8 4/5 0/0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 18 20
Cormac Ryan 33 2/7 2/4 5/5 0 1 1 2 2 0 2 1 -19 11 8
Andre Jackson Jr. 10 3/8 1/3 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -3 7 4
Gary Harris 15 2/4 1/2 0/0 1 0 1 3 2 1 1 0 -2 5 7
Jericho Sims 16 0/0 0/0 3/4 2 2 4 6 4 0 1 0 3 3 11
Alex Antetokounmpo 4 0/2 0/2 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
Thanasis Antetokounmpo 5 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 -2 0 0
Total 35/83 21/47 10/13 8 22 30 24 21 5 13 4 101
Boston Celtics / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 30 7/17 2/4 10/11 0 3 3 4 3 2 2 0 27 26 22
Jayson Tatum 31 8/16 4/8 3/4 0 11 11 9 1 3 2 0 30 23 35
Neemias Queta 29 8/11 0/0 3/4 4 6 10 2 2 0 0 4 33 19 31
Derrick White 32 6/11 5/9 0/0 0 3 3 5 0 0 1 0 34 17 19
Sam Hauser 27 5/6 3/4 0/0 1 5 6 2 2 0 0 0 25 13 20
Payton Pritchard 27 7/12 2/6 0/0 1 2 3 6 0 0 1 0 2 16 19
Jordan Walsh 12 3/5 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 7 7
Charles Bassey 6 3/3 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 6 7
Luka Garza 12 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 2 6
Baylor Scheierman 23 1/3 0/2 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 4 2 5
Hugo González 6 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 3
Ron Harper Jr. 5 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1
Total 50/89 17/37 16/19 10 38 48 33 13 7 8 4 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
NOR113

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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