Giannis Antetokounmpo refuse de mettre un terme à sa saison…

À moins d’un mois de la fin de la saison régulière, les Bucks et Giannis Antetokounmpo ne regardent visiblement pas dans la même direction. Selon Shams Charania (ESPN) mais aussi The Athletic, la franchise aurait expliqué à sa star qu’il serait dans l’intérêt de tout le monde qu’il ne rejoue plus cette saison, alors que Milwaukee a encore 14 matches à disputer et s’éloigne de plus en plus de la dernière place qualificative pour le « play-in ».

Sauf que déjà absent à 32 reprises cette saison, le Grec ne l’entend pas ainsi. Le double MVP, gêné tour à tour par le mollet, l’aine, la cheville et le genou, a fait savoir qu’il n’avait aucune intention d’écourter volontairement son exercice 2025/26. En 36 rencontres, il tourne à 27.6 points, 9.8 rebonds et 5.4 passes de moyenne.

Son dernier pépin remonte à dimanche, avec une hyperextension du genou gauche. Doc Rivers a toutefois expliqué qu’une IRM passée lundi n’avait révélé « aucun dommage ». Malgré cette bonne nouvelle, Milwaukee l’a déclaré forfait mardi contre Cleveland, en évoquant finalement une contusion osseuse au genou gauche.

« C’est une bonne question… »

« C’est une bonne question… », avait ainsi répondu Doc Rivers lorsqu’on lui avait demandé si son joueur allait devoir mettre un terme à sa campagne suite à cette nouvelle blessure. « Je n’ai pas la réponse, mais c’est une très bonne question. Honnêtement, c’est tout ce que j’ai [à dire]. Mais c’est quelque chose dont nous allons discuter. »

Désormais à sept victoires du « play-in », les Bucks (28 victoires – 40 défaites) ont tout intérêt à laisser filer la fin de saison, pour récupérer le meilleur choix de Draft possible dans une cuvée annoncée très talentueuse. Et ce même s’ils n’ont pas le contrôle de leur choix puisqu’il pourrait atterrir chez les Hawks…

Ces derniers vont ainsi récupérer le choix de Draft le plus intéressant entre celui des Pelicans et celui des Bucks. La franchise du Wisconsin devra elle se contenter du moins intéressant des deux. Néanmoins, si les deux sont très élevés, ça restera un renfort de choix… et potentiellement un argument pour que Giannis Antetokounmpo reste.

Au-delà du simple débat médical, ce dossier met en tout cas une nouvelle fois en lumière la situation très délicate de Milwaukee et de son « franchise player », dont les visions s’alignent de moins en moins.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.