L’avenir de Giannis Antetokounmpo tranché avant la Draft

Privés de playoffs pour la première fois depuis 2016, les Bucks s’apprêtent à vivre un été charnière, car ils vont devoir trancher sur l’avenir de Giannis Antetokounmpo : restera-t-il, ou non, dans le Wisconsin ?

Pour Jimmy Haslam, co-propriétaire de la franchise, il faudra répondre rapidement à cette question et, à ses yeux, « le moment naturel » pour agir doit tomber d’ici la Draft (23-24 juin).

« Parce que si Giannis s’en va jouer ailleurs, nous devons récupérer beaucoup d’atouts. Ce sera le travail de Jon [Horst]. Et s’il reste ici, alors vous construisez l’équipe différemment », a indiqué le dirigeant.

En l’état, on a du mal à imaginer Giannis Antetokounmpo rester à Milwaukee, tant la relation entre la franchise et le joueur s’est dégradée au fil de la saison. Mais tout ne semble pas perdu pour autant…

« Nous n’avons jamais eu de problème pour communiquer directement avec Giannis. Absolument aucun », a ainsi assuré Jimmy Haslam. « Nous avons toujours su quelle était sa position et je pense qu’il a toujours su quelle était la nôtre. Nous avons eu ce genre de discussions depuis la fin de la saison. […] Mais lors des six ou sept prochaines semaines, nous allons décider si Giannis va signer une prolongation de contrat au maximum pour rester chez nous, ou s’il va aller jouer ailleurs. Jon [Horst] et Taylor [Jenkins], ainsi que Wes [Edens] et moi-même, allons prendre cette décision et nous mesurons l’importance de celle-ci. »

Sa relation avec Taylor Jenkins est bonne

Meilleur joueur de l’histoire de la franchise, Giannis Antetokounmpo n’a jamais joué ailleurs que dans le Wisconsin et, même s’il n’a eu de cesse de réaffirmer tout l’amour qu’il porte aux Bucks, le scénario d’un départ n’est clairement plus à exclure. Les mots de Jimmy Haslam le prouvent d’ailleurs assez bien.

« Giannis a mené Milwaukee à son deuxième titre de champion, le premier en 50 ans », a toutefois rappelé le co-propriétaire des Browns (NFL). « C’est un joueur phénoménal, une personne phénoménale. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs basketteurs de la planète et nous ferons ce qu’il y a de mieux pour Giannis et pour notre organisation. Nous ne savons pas si Giannis restera avec nous ou non, mais nous allons travailler là-dessus avec lui dans les prochaines semaines. »

À noter que Giannis Antetokounmpo n’a pas été consulté pour recruter Taylor Jenkins, le nouvel entraîneur des Bucks. Mais il a tout de même pu échanger avec lui.

« Il m’a fait part de son immense enthousiasme pour ma famille et pour moi », a ainsi confié celui qui a aussi été l’un des assistants de Mike Budenholzer en 2018/19. « De toute évidence, même en n’ayant été ici qu’un an, lui et moi avons établi une très bonne relation et nous avons maintenu ce niveau de respect mutuel, à distance. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.