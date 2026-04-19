Giannis Antetokounmpo aurait aimé faire les choses autrement…

Clairement, la 13e année en NBA de Giannis Antetokounmpo n’a pas été de tout repos. Outre ses blessures à répétition et la non-qualification des Bucks pour les playoffs, une première depuis 2016, il a aussi dû composer toute la saison avec des rumeurs de transfert.

Et le « Greek Freak », présent à Milwaukee depuis 2013, reconnaît d’ailleurs volontiers que « c’est la première fois que ça [lui] semblait aussi réel ».

« Je ne dis pas ça dans le sens où je voulais être transféré. C’est juste que partout où j’allais dans la rue, les gens me disaient : ‘Ne pars pas. Ne fais pas ça. Reste s’il te plaît’. C’était concret », explique-t-il sur YouTube, au cours de l’émission Gogi’s Garage. « Quand j’étais plus jeune, à 24 ou 25 ans, on me disait déjà ce genre de choses, mais ça s’arrêtait une semaine plus tard, car on passait à une autre histoire. Cette année, c’était vraiment tous les jours : sur les réseaux sociaux, en allumant la télé… C’était Giannis, Giannis, Giannis, Giannis et encore Giannis. »

Du répit… mais pas pour longtemps

Finalement, Giannis Antetokounmpo est resté dans le Wisconsin, mais il admet avoir mal fait les choses dans sa communication. Ce qui n’aura pas aidé ni sa situation personnelle, ni celle des Bucks.

« Si je devais me retrouver une nouvelle fois dans cette situation, ou si je pouvais changer quelque chose… Je sortirais peut-être du silence pour couper court à tout ça, parce que j’ai l’impression que les gens ne m’écoutaient pas », avoue-t-il. « Ils disaient : ‘Giannis, sors du silence et demande ton transfert. Giannis, fais ceci’ mais moi, je me disais que je discuterais d’abord avec les personnes que je respecte et que j’aime, comme mon coach, mon GM et mes proches. »

Aujourd’hui, on se demande encore si Giannis Antetokounmpo passera toute l’intersaison à Milwaukee, d’autant qu’il s’est même accroché avec ses dirigeants sur la fin par rapport à son état de santé, mais il pourra au moins gérer la suite autrement.

« Je n’arrêtais pas de dire : ‘Les gars, je suis là, je ne vais nulle part ailleurs’, et ça débouchait sur du : «Ouais, c’est ça, Giannis va aller aux Knicks’, puis deux semaines plus tard, je disais : ‘Je suis là, je suis concentré [sur les Bucks], je suis blessé, mais je vais revenir pour jouer ici’, et ça donnait lieu à du : ‘Giannis va aller à Miami’ », détaille-t-il ensuite. « On ne m’écoutait pas. Donc si je pouvais remonter le temps, je dirais peut-être un peu plus tôt quelque chose comme : ‘Les gars, stop. Regardez-moi dans les yeux. Je vais rester à Milwaukee. Tout ce bruit va s’arrêter aujourd’hui. Arrêtez d’inventer sans arrêt des histoires’. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.