Giannis Antetokounmpo ne sait pas s’il a joué son dernier match à Milwaukee…

« C’est une très bonne question. Je ne sais pas. Ce n’est plus à moi de décider. Ce n’est pas à moi de décider. On verra bien. » Ces mots de Giannis Antetokounmpo répondent à la question, posée par The Athletic, de savoir si le Grec a, ou non, disputé son dernier match avec Milwaukee.

Il faut dire que son avenir a agité l’actualité des Bucks tout au long de la saison. On n’était pas loin de son départ au moment de la « trade deadline ». Ensuite, il affirmait vouloir rester si son équipe se montrait compétitive… ce qui n’a pas du tout été le cas. Puis sont venus les différends internes avec le staff médical et la franchise, sur une fin de saison qu’il a finalement été contraint de passer au frigo, contre son gré.

Enfin, on peut ajouter un dernier élément, et non des moindres : la déclaration de Wes Edens, l’un des propriétaires de l’équipe, en mars. « Il y a donc deux scénarios : soit il prolonge, soit il est transféré. Nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser simplement jouer sa dernière année » avait expliqué le patron du club.

« Ce qui compte, c’est gagner »

Une fois ces éléments rappelés, la situation devient aussi simple que brûlante. La question peut dès lors être posée une nouvelle fois au Grec : va-t-il prolonger cet été, et donc rester à Milwaukee pour la reprise ?

« Oh, c’est encore trop loin. Je dois m’asseoir, en parler avec ma famille, voir ce qui est bien pour moi, pour ma famille et pour ma carrière. Si c’est le meilleur scénario, je le ferai. Mais avant de parler d’une prolongation de contrat, il faut déjà qu’il y ait une offre. On ne m’a rien proposé pour l’instant. Il faut y aller étape par étape », insiste le double MVP (2019 et 2020), qui ajoute que, à l’abri du besoin depuis longtemps, « l’argent ne veut rien dire » pour lui. « Rien. Ce qui compte, c’est gagner. »

Si les conditions sont réunies dans le Wisconsin, Giannis Antetokounmpo n’aurait donc aucune raison de ne pas rester ? « Non. Mais on verra d’ici là. Il y a sept ou huit mois avant octobre (six en réalité). C’est long. »

La saison prochaine a d’ailleurs déjà commencé à Milwaukee avec le départ de Doc Rivers, annoncé dès la fin du dernier match, face à Philadelphie. Vu les résultats plus que médiocres, il faut du changement, surtout pour convaincre le MVP des Finales 2021 de rester.

« On était vraiment mauvais. Loin de notre niveau des dernières années. On a gagné quoi, 32 matches ? C’est la deuxième pire saison de ma carrière, après la première (15 victoires en 2013/14, ndlr). Donc oui, on était très loin de ce qu’on était », constate, amer, le Grec. « Je ne pensais pas qu’on serait dans cette position l’an passé, donc je ne sais pas dans laquelle on sera la saison prochaine. » Ni s’il sera encore là. « Si tout se passe bien et si les Bucks veulent que je reste, pourquoi pas ? Mais s’ils ne le veulent pas, tant pis. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.