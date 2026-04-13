Doc Rivers et les Bucks, c’est fini !

Dès la fin du match entre les Sixers et les Bucks, ESPN a annoncé le renvoi de Doc Rivers. Le futur Hall of Famer voit ainsi son aventure dans le Wisconsin prendre fin après deux saisons et demie sur le banc de Milwaukee.

Arrivé en janvier 2024 pour succéder à Adrian Griffin, Doc Rivers n’a guère convaincu à la tête des Bucks…

Il quitte l’équipe de Giannis Antetokounmpo avec un bilan de 97 victoires pour 103 défaites, au terme d’une dernière saison durant laquelle il n’est pas parvenu à conduire Milwaukee en playoffs ni même au play-in. Au final, Doc Rivers n’aura disputé que deux premiers tours de playoffs avec les Bucks, battus à chaque fois par les Pacers.

Vers la retraite ?

À 64 ans, Doc Rivers pourrait prendre sa retraite. L’ancien entraîneur des Celtics n’a encore rien annoncé officiellement, mais il a récemment déclaré vouloir passer davantage de temps avec ses petits-enfants. Toutefois, s’il ne sera plus l’entraîneur des Bucks, il pourrait conserver un rôle au sein de l’organigramme de la franchise.

ESPN rapporte ainsi que les Bucks et Doc Rivers vont discuter d’un éventuel poste de conseiller. La franchise du Wisconsin devra par ailleurs lui verser la dernière année de contrat prévue pour son désormais ex-entraîneur.

Le renvoi de Doc Rivers ne constitue que la première étape d’un été qui s’annonce agité à Milwaukee. En plus de devoir trouver un nouvel entraîneur, le front office des Bucks devra gérer le dossier Giannis Antetokounmpo. Le Grec n’a disputé que 36 matchs cette saison et n’a pas caché sa frustration. Le double MVP a récemment affirmé qu’il était apte à jouer, mais que son équipe ne l’autorisait pas à retrouver les parquets.