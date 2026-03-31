Hall of Fame : Amar’e Stoudemire, Candace Parker, Elena Delle Donne et Doc Rivers dans la promotion 2026

La cuvée 2026 du Hall of Fame prend forme. D’après Shams Charania, d’ESPN, Amar’e Stoudemire, Candace Parker, Elena Delle Donne et Doc Rivers figurent ainsi parmi les personnalités admises dans la prochaine promotion du Naismith Basketball Hall of Fame de Springfield !

Amar’e Stoudemire est ainsi récompensé pour ses années explosives à Phoenix, son trophée de Rookie de l’année en 2003 ou encore ses six sélections au All-Star Game. Visage du « Seven Seconds or Less » des Suns aux côtés de Steve Nash, l’intérieur aura été l’un des attaquants les plus spectaculaires de sa génération.

Chez les femmes, le plateau est encore plus impressionnant. Candace Parker, triple championne WNBA, double MVP de la ligue et figure majeure du basket féminin américain, accompagne ainsi Elena Delle Donne, elle aussi double MVP et championne WNBA avec Washington. Deux joueuses qui ont durablement marqué leur époque par leur polyvalence, leur technique et leur influence, bien au-delà des parquets.

Doc Rivers complète le quatuor révélé par Shams Charania. Champion NBA avec les Celtics en 2008, le technicien est récompensé pour sa longue carrière, alors qu’il est tout de même le sixième coach le plus victorieux de l’histoire NBA, grâce à ses 1 191 succès avec le Magic, les Celtics, les Clippers, les Sixers et les Bucks.

La liste complète de la promotion 2026 doit être officialisée le 4 avril, en marge du Final Four NCAA.