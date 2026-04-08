Pour ses petits-enfants, Doc Rivers se dirige vers la retraite

Comme les playoffs ne sont plus d’actualité, les Bucks sont en roue libre en cette fin de saison. Dernier exemple en date : une défaite face aux modestes Nets… Pour Doc Rivers, cet exercice tourne au cauchemar, entre les résultats sportifs catastrophiques et les récents problèmes liés à la gestion de Giannis Antetokounmpo.

Décidément, seule son intronisation au Hall of Fame ces derniers jours semble lui avoir redonné un peu de baume au cœur. Dès lors, la suite de sa carrière apparaît en pointillés, alors que les rumeurs autour d’une retraite ou de l’arrivée de Taylor Jenkins sur le banc de Milwaukee se font de plus en plus insistantes.

ESPN indique que l’avenir de Doc Rivers, à qui il reste une année de contrat, sera tranché la semaine prochaine, dès la fin de la saison régulière, par les dirigeants du Wisconsin. Mais que souhaite réellement le technicien ? Poursuivre sa grande carrière ou, à 64 ans, raccrocher ?

« Le moment est sans doute venu pour moi de passer plus de temps avec eux »

« Je ne vais pas répondre à ça. Mais j’ai des petits-enfants que je veux voir. Je vais le dire comme ça et je vous laisserai en tirer vos conclusions », répond l’ancien coach des Celtics, des Clippers et des Sixers.

Il n’y a qu’un pas à franchir pour penser que le champion NBA 2008 pourrait prendre sa retraite ce printemps ou cet été. La conclusion logique, en effet, est que passer davantage de temps avec ses petits-enfants implique de ne plus occuper un banc en NBA.

« J’ai sept petits-enfants et ils ont tous huit ans ou moins », poursuivait d’ailleurs Doc Rivers avant la rencontre contre Brooklyn. « Ça me fend le cœur de manquer les journées à l’école où les grands-parents sont invités. Le moment est sans doute venu pour moi de passer plus de temps avec eux. Je vous laisse imaginer la suite. »