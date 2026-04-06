Doc Rivers remplacé par Taylor Jenkins aux Bucks ?

Le mois dernier, Doc Rivers calmait de premières rumeurs, Stephen A. Smith indiquant qu’il allait « prendre sa retraite à la fin de cette saison » et l’intéressé assurant dans la foulée ne pas y penser.

Quelques semaines plus tard, et alors que les Bucks sont officiellement éliminés de la course aux playoffs, Marc Stein rajoute une pièce dans la machine. Il écrit que l’idée de voir le « Doc » quitter le Wisconsin dans les prochains jours gagne du terrain, tandis que la récente annonce de son intronisation au Hall of Fame pourrait carrément le pousser à prendre sa retraite !

À 64 ans, Doc Rivers a remporté un titre (2008) et perdu une finale (2010), décrochant également un trophée de Coach de l’année (2000). Arrivé en NBA en 1984 en tant que joueur, il s’était tourné vers le coaching en 1999, sans passer par la case assistant, afin de diriger Orlando, Boston, les Clippers, Philadelphie et donc Milwaukee.

Taylor Jenkins prêt à lui succéder ?

Depuis ses années Celtics, le sixième entraîneur le plus victorieux de l’histoire peine toutefois à faire briller ses équipes en playoffs et son échec chez les Bucks pourrait être l’échec de trop pour lui.

À noter que Marc Stein révèle une première piste pour les dirigeants du Wisconsin, en cas de départ de Doc Rivers. Il s’agit de Taylor Jenkins, l’ancien coach des Grizzlies, accessoirement assistant de Mike Budenholzer à Milwaukee en 2018/19.

Licencié par Memphis en mars 2025, puis ciblé par New York l’été suivant, le technicien de 41 ans semble avoir le profil idéal pour entamer le (futur) projet de reconstruction des Bucks, qui devrait se faire sans Giannis Antetokounmpo. C’est en effet lui qui avait remis les Grizzlies à l’endroit au début de la décennie.