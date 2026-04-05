Hall Of Fame 2026 : Mike D’Antoni sélectionné avec Amar’e Stoudemire

Quelques heures avant les demi-finales du Final Four NCAA masculin, les instances du Hall Of Fame ont dévoilé la liste officielle des personnalités et des équipes intronisées pour cette cuvée 2026. Les premières rumeurs étaient fondées puisqu’on retrouvera bien Candace Parker, Amar’e Stoudemire, Doc Rivers, mais aussi Elena Delle Donne. Bien évidemment, ils ne seront pas que quatre, et voici la liste complète.
Promotion Hall Of Fame 2026
COMITÉ NORD-AMERICAIN
Joey Crawford (arbitre)
Arbitre NBA pendant 39 saisons (1977-2016)
2 561 matchs de saison régulière (2e total de l’histoire), 374 matchs de playoffs (1er), 50 Finals NBA (1er)
Mark Few (entraîneur)
Entraîneur de Gonzaga depuis 1999
Finaliste NCAA en 2017 et 2021
Assistant avec l’équipe olympique américaine masculine, médaillée d’or en 2024
Kevin Johnson (joueur)
12 saisons NBA avec Cleveland et Phoenix
3 fois All-Star ; 4 fois All-NBA Second Team ; MIP 1989
Gary McKnight (entraîneur)
Coach au lycée Mater Dei depuis 1982
Plus de 1 300 victoires (2e total de l’histoire)
11 titres d’État en Californie ; champion national lycée en 2014
Dick Motta (entraîneur)
Coach de l’année NBA 1971
Champion NBA 1978 (Washington)
14e coach le plus victorieux de l’histoire
Doc Rivers (entraîneur)
Plus de 1 190 victoires en carrière (Orlando, Boston, Clippers, Philadelphie, Milwaukee)
Champion NBA 2008 ; finales en 2008 et 2010
Coach de l’année 2000
Kelvin Sampson (entraîneur)
Plus de 800 victoires
Final Four avec Oklahoma (2002) et Houston (2021, 2025)
2 fois Coach de l’année AP (1995, 2024)
Amar’e Stoudemire (joueur)
6 fois All-Star (2005, 2007-2011) ; Rookie de l’année 2003
9e choix de la Draft 2002 arrivé directement du lycée
14 saisons NBA ; moyennes : 18.9 points, 7.8 rebonds
Jerry Welsh (entraîneur)
Bilan de 494-141 en 22 saisons à SUNY Potsdam
Champion NCAA Division III en 1981 ; 3 Final Four
Coach de l’année Division III en 1981
Buck Williams (joueur)
3 fois All-Star
4 sélections All-Defensive Team
3e de l’histoire aux rebonds offensifs (4 526) ; 16e au total (13 017)
COMITÉ FEMININ
Équipe nationale féminine américaine 1996
Championne olympique à Atlanta
Première d’une série de 8 médailles d’or consécutives (1996-2024)
Coachée par Tara VanDerveer, avec notamment Lisa Leslie, Sheryl Swoopes, Dawn Staley, Teresa Edwards, Rebecca Lobo, Katrina McClain
Elena Delle Donne (joueuse)
2 fois MVP WNBA (2015, 2019) ; championne 2019
7 fois All-Star ; 4 sélections All-WNBA First Team
Rookie de l’année 2013 ; championne olympique 2016
Chamique Holdsclaw (joueuse)
6 fois All-Star ; Rookie de l’année 1999 ; meilleure scoreuse 2002
1er choix de draft 1999
2 fois meilleure joueuse NCAA (1998, 1999)
Candace Parker (joueuse)
3 titres WNBA (2016, 2021, 2023) ; 2 MVP (2008, 2013)
Seule joueuse MVP + Rookie de l’année la même saison (2008)
7 fois All-Star ; 7 fois All-WNBA First Team
2 titres NCAA ; 2 titres olympiques
COMITÉ VETERAN MASCULIN
Marques Johnson (joueur)
5 fois All-Star ; 3 sélections All-NBA
Moyennes : 20,1 points, 7 rebonds en carrière
Champion NCAA 1975 ; lauréat du premier trophée John Wooden (1977)
COMITÉ VETERAN FEMININ
Molly Bolin-Kazmer (joueuse)
Première joueuse signée dans l’histoire de la WBL
Finaliste deux fois avec Iowa (1979, 1980) ; co-MVP 1980
Record de points sur un match : 55
COMITÉ INTERNATIONAL
Dusan Ivkovic (entraîneur)
Hall of Fame FIBA 2017 ; top 50 EuroLeague
Double champion d’EuroLeague ; champion du monde 1990
Médaille d’argent olympique 1988 avec la Yougoslavie
COMITÉ DES CONTRIBUTEURS
Mike D’Antoni (entraîneur)
2 fois Coach de l’année NBA (2005, 2017)
Architecte du jeu rapide des Suns (“Seven Seconds or Less”)
Assistant avec Team USA, champion olympique 2012
Tal Brody (joueur)
A mené le Maccabi Tel Aviv au titre européen 1977 (premier pour un club israélien)
Membre des Halls of Fame sportifs juifs international et américain