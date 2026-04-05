Hall Of Fame 2026 : Mike D’Antoni sélectionné avec Amar’e Stoudemire

Quelques heures avant les demi-finales du Final Four NCAA masculin, les instances du Hall Of Fame ont dévoilé la liste officielle des personnalités et des équipes intronisées pour cette cuvée 2026. Les premières rumeurs étaient fondées puisqu’on retrouvera bien Candace Parker, Amar’e Stoudemire, Doc Rivers, mais aussi Elena Delle Donne. Bien évidemment, ils ne seront pas que quatre, et voici la liste complète.

Promotion Hall Of Fame 2026

COMITÉ NORD-AMERICAIN

Joey Crawford (arbitre)

Arbitre NBA pendant 39 saisons (1977-2016)

2 561 matchs de saison régulière (2e total de l’histoire), 374 matchs de playoffs (1er), 50 Finals NBA (1er)

Mark Few (entraîneur)

Entraîneur de Gonzaga depuis 1999

Finaliste NCAA en 2017 et 2021

Assistant avec l’équipe olympique américaine masculine, médaillée d’or en 2024

Kevin Johnson (joueur)

12 saisons NBA avec Cleveland et Phoenix

3 fois All-Star ; 4 fois All-NBA Second Team ; MIP 1989

Gary McKnight (entraîneur)

Coach au lycée Mater Dei depuis 1982

Plus de 1 300 victoires (2e total de l’histoire)

11 titres d’État en Californie ; champion national lycée en 2014

Dick Motta (entraîneur)

Coach de l’année NBA 1971

Champion NBA 1978 (Washington)

14e coach le plus victorieux de l’histoire

Doc Rivers (entraîneur)

Plus de 1 190 victoires en carrière (Orlando, Boston, Clippers, Philadelphie, Milwaukee)

Champion NBA 2008 ; finales en 2008 et 2010

Coach de l’année 2000

Kelvin Sampson (entraîneur)

Plus de 800 victoires

Final Four avec Oklahoma (2002) et Houston (2021, 2025)

2 fois Coach de l’année AP (1995, 2024)

Amar’e Stoudemire (joueur)

6 fois All-Star (2005, 2007-2011) ; Rookie de l’année 2003

9e choix de la Draft 2002 arrivé directement du lycée

14 saisons NBA ; moyennes : 18.9 points, 7.8 rebonds

Jerry Welsh (entraîneur)

Bilan de 494-141 en 22 saisons à SUNY Potsdam

Champion NCAA Division III en 1981 ; 3 Final Four

Coach de l’année Division III en 1981

Buck Williams (joueur)

3 fois All-Star

4 sélections All-Defensive Team

3e de l’histoire aux rebonds offensifs (4 526) ; 16e au total (13 017)

COMITÉ FEMININ

Équipe nationale féminine américaine 1996

Championne olympique à Atlanta

Première d’une série de 8 médailles d’or consécutives (1996-2024)

Coachée par Tara VanDerveer, avec notamment Lisa Leslie, Sheryl Swoopes, Dawn Staley, Teresa Edwards, Rebecca Lobo, Katrina McClain

Elena Delle Donne (joueuse)

2 fois MVP WNBA (2015, 2019) ; championne 2019

7 fois All-Star ; 4 sélections All-WNBA First Team

Rookie de l’année 2013 ; championne olympique 2016

Chamique Holdsclaw (joueuse)

6 fois All-Star ; Rookie de l’année 1999 ; meilleure scoreuse 2002

1er choix de draft 1999

2 fois meilleure joueuse NCAA (1998, 1999)

Candace Parker (joueuse)

3 titres WNBA (2016, 2021, 2023) ; 2 MVP (2008, 2013)

Seule joueuse MVP + Rookie de l’année la même saison (2008)

7 fois All-Star ; 7 fois All-WNBA First Team

2 titres NCAA ; 2 titres olympiques

COMITÉ VETERAN MASCULIN

Marques Johnson (joueur)

5 fois All-Star ; 3 sélections All-NBA

Moyennes : 20,1 points, 7 rebonds en carrière

Champion NCAA 1975 ; lauréat du premier trophée John Wooden (1977)

COMITÉ VETERAN FEMININ

Molly Bolin-Kazmer (joueuse)

Première joueuse signée dans l’histoire de la WBL

Finaliste deux fois avec Iowa (1979, 1980) ; co-MVP 1980

Record de points sur un match : 55

COMITÉ INTERNATIONAL

Dusan Ivkovic (entraîneur)

Hall of Fame FIBA 2017 ; top 50 EuroLeague

Double champion d’EuroLeague ; champion du monde 1990

Médaille d’argent olympique 1988 avec la Yougoslavie

COMITÉ DES CONTRIBUTEURS

Mike D’Antoni (entraîneur)

2 fois Coach de l’année NBA (2005, 2017)

Architecte du jeu rapide des Suns (“Seven Seconds or Less”)

Assistant avec Team USA, champion olympique 2012

Tal Brody (joueur)

A mené le Maccabi Tel Aviv au titre européen 1977 (premier pour un club israélien)

Membre des Halls of Fame sportifs juifs international et américain