Final Four NCAA | Ce sera une finale UConn – Michigan !

Comme la veille chez les femmes, les deux demi-finales ont offert des scénarios très différents, et on aura donc droit lundi soir à une finale inédite entre Connecticut et Michigan. Jamais les deux formations ne se sont rencontrées dans un tournoi NCAA, et dans l’histoire, elles ne se sont affrontés qu’à trois reprises, la dernière fois en 2015 !

Pour décrocher cette troisième finale en quatre ans, UConn a dû batailler pour venir à bout d’Illinois (71-62) dans un match accroché. Portés par la confiance acquise lors de leur victoire miraculeuse face à Duke, les Huskies ont fait parler leur sang-froid dans le money time.

Le freshman Braylon Mullins, malgré une deuxième mi-temps compliquée, a inscrit le tir primé décisif à moins d’une minute de la fin pour sceller la rencontre. Comme souvent avec UConn, le collectif de Dan Hurley a fait la différence, confirmant l’identité et la profondeur d’un groupe en quête d’un troisième titre en quatre ans.

L’attaque de feu de Michigan

De l’autre côté, et sous les yeux du « Fab Five », Michigan n’a laissé aucune place au suspense en surclassant Arizona (91-73). Les Wolverines ont rapidement pris le contrôle du match grâce à une domination physique et une intensité défensive étouffante, transformant cette affiche très attendue en démonstration.

Aday Mara (26 points) a été impérial dans la raquette, tandis que l’équipe a déroulé collectivement malgré la blessure de Yaxel Lendeborg, finalement revenu en jeu. Impressionnants de maîtrise, les Wolverines ont confirmé leur statut de rouleau-compresseur avec une cinquième victoire consécutive à plus de 10 points dans le tournoi, et les joueurs de Dusty May sont devenus les premiers à enchaîner cinq matches de suite à 90 points et plus !

Au final, entre une équipe d’UConn, championne en 2023 et 2024, habituée aux fins de match tendues, et un Michigan ultra-offensif depuis le début de la March Madness, la finale s’annonce un beau choc de styles.