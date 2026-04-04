Final Four NCAA : grosse embrouille après la défaite de UConn

Vendredi soir, la logique a été respectée puisque UCLA et South Carolina, têtes de série numéro 1, ont dominé respectivement Texas et UConn en demi-finale du tournoi NCAA. Mais ce qu’on retiendra de cette première soirée du Final Four NCAA féminin, c’est la grosse altercation entre deux légendes du coaching, Geno Auriemma (Connecticut) et Dawn Staley (USC).

Dans les derniers instants de la victoire (62-48) de South Carolina sur les invincibles Huskies, les deux coaches se sont vivement accrochés. Auriemma s’est avancé le long de la ligne de touche vers Staley pour ce qui semblait être une poignée de main d’après-match habituelle, mais au lieu de cela, il s’en est pris à elle et la situation a rapidement dégénéré.

Les deux staffs et les arbitres sont intervenus pour les séparer. Même si le match avait été très tendu, c’est pour un événement avant le match qu’Auriemma s’est emporté contre sa collègue. Il a ainsi expliqué qu’il avait été très déçu que Staley ne lui serre pas la main lors des présentations d’avant-match. Une fois la rencontre terminée, en représailles, il n’a pas participé à la traditionnelle haie d’honneur et il a été le premier à quitter le parquet.

La revanche de 2025

«Je n’ai aucune idée du pourquoi de sa réaction. Mais je vais vous dire une chose : j’ai des principes. Si j’ai fait quelque chose de mal envers Geno, je ne sais pas ce que c’est» a-t-elle assuré après cette revanche de la finale de l’an passé. «J’imagine qu’il a estimé que je ne lui avais pas serré la main au début du match. Je n’en sais rien… Je suis allée saluer tout son staff avant le match. Je ne sais pas ce qui lui a pris après la rencontre. Mais bon, parfois les choses s’enflamment, on passe à autre chose.»

Interrogé sur sa réaction et ce qu’il avait dit à Staley, Auriemma n’a pas voulu donner de détails : « Pourquoi je le dirais ? J’ai dit ce que j’avais à dire. Et visiblement, ça ne lui a pas plu. J’ai simplement dit la vérité… J’ai attendu trois minutes pour qu’elle me serre la main… Je préfère ne pas entrer dans les détails. Tous ceux qui ont participé au tournoi NCAA savent de quoi je parle. »

Cette défaite met surtout fin à une série de 54 victoires consécutives de UConn ! Quant à South Carolina, l’université a la possibilité de remporter dimanche un 3e titre en cinq ans. Les deux premiers avaient été gagnés face à… UConn.