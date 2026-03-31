March Madness | Plateau inchangé par rapport à 2025 pour le Final Four féminin

On prend les mêmes et on recommence. Le Final Four NCAA féminin 2026 sera composé des mêmes équipes que la saison passée. Après les qualifications de UConn et UCLA dimanche, Texas et South Carolina ont à leur tour composté leur billet pour Phoenix lundi.

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire du tournoi féminin que le Final Four propose la même affiche deux années de suite, après 1995 et 1996.

Il n’y a pas eu le moindre suspense la nuit dernière, tant les Longhorns et les Gamecocks ont dominé leur finale régionale. Texas a ainsi écrasé Michigan (77-41), limitant les Wolverines à 41 points en 40 minutes. Les Texanes ont démarré tambour battant avec un 11/12 au tir pour débuter la rencontre, avant de compter déjà 13 points d’avance à la pause. Leur défense étouffante a fait le reste, en laissant Michigan à seulement 23 % de réussite au tir.

Prochaine étape pour Texas : une demi-finale nationale face à UCLA, vainqueur de Duke la veille au terme d’un match accroché (70-58). Menées à la pause, les Bruins ont su élever leur niveau de jeu après le repos.

South Carolina solide, Alicia Tournebize présente, UConn toujours invaincu

Pas davantage de difficulté pour le South Carolina de Dawn Staley. Les Gamecocks se sont qualifiées pour leur sixième Final Four consécutif et deviennent la deuxième équipe de l’histoire à atteindre un tel total d’affilée, après UConn et ses 14 participations de rang entre 2008 et 2022.

La victoire contre TCU (78-52) s’est surtout dessinée dans le dernier quart-temps, remporté 29-11. Joyce Edwards a signé un gros double-double avec 24 points, 12 rebonds et 3 contres, bien épaulée par Agot Makeer, auteure de 18 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en sortie de banc.

Sur ce banc figurait aussi la Française Alicia Tournebize, pour sa première saison d’apprentissage en NCAA. L’ancienne joueuse de Bourges a compilé 2 points et 5 rebonds en 9 minutes.

Du côté des Horned Frogs, Olivia Miles, attendue parmi les tout premiers choix de la prochaine Draft, a été bien contenue : 18 points, mais à 6 sur 20 au tir, avec 4 ballons perdus.

South Carolina espère désormais prendre sa revanche sur l’édition 2025 avec une demi-finale face à UConn. Les deux équipes s’étaient affrontées pour le titre la saison passée, avec une victoire maîtrisée des Huskies (82-59). Un immense défi pour les Gamecocks, alors que UConn reste toujours invaincu cette saison (38-0) après son succès 70-52 contre Notre Dame en finale régionale.