Doc Rivers : « Tout le bruit autour de l’équipe n’a rien arrangé »

Battus à domicile par les Spurs et officiellement éliminés de la course aux playoffs, les Bucks bouclent une saison très décevante. Interrogé après la rencontre, Doc Rivers a pointé du doigt les blessures, un effectif trop juste et les rumeurs entourant Giannis Antetokounmpo, tout en essayant de retenir quelques motifs d’espoir…

« Ça a évidemment été décevant », a toutefois résumé le coach des Bucks. « Depuis que je suis arrivé, je n’ai jamais eu une vraie période avec un effectif en bonne santé, et ce sont les joueurs majeurs qui ont été touchés. Il y a eu Giannis, il y a eu Dame. On espère toujours pouvoir survivre à ça, mais on n’en a simplement pas été capables. »

Pour l’ancien coach des Clippers, Milwaukee n’avait pas assez de marge pour encaisser les blessures, notamment de Giannis Antetokounmpo. Avec un groupe déjà limité, les blessures ont rapidement fragilisé l’ensemble.

« Cette année, on n’avait en quelque sorte qu’une seule véritable star, alors que toutes les autres équipes en ont deux ou trois. On avait besoin d’être en bonne santé. On était justes au niveau de la rotation. On le savait avant même le début de saison, et ça n’a simplement pas tourné dans notre sens. »

Des jeunes et Bobby Portis comme motifs d’espoir

Doc Rivers a également glissé que « tout le bruit autour de l’équipe n’a rien arrangé ». Une allusion évidente aux nombreuses rumeurs de transfert autour de Giannis Antetokounmpo, qui sont d’ailleurs loin d’avoir disparu.

Dans un contexte déjà plombé par les résultats et les pépins physiques, cette agitation permanente n’a fait qu’alourdir l’atmosphère autour de la franchise, incapable de trouver la stabilité nécessaire pour lancer sa saison.

Malgré ce constat sévère, Doc Rivers a voulu retenir quelques notes positives. Le technicien a notamment salué la progression de plusieurs jeunes, à commencer par Ryan Rollins, Pete Nance ou encore Ousmane Dieng.

Enfin, le coach a tenu à mettre en avant Bobby Portis, loué pour son professionnalisme et son leadership.

« Bobby, c’est Bobby. Il a été exemplaire toute l’année. On a eu une très bonne discussion aujourd’hui avant le match. Je suis très fier de lui comme leader. Il essaye de faire les bonnes choses. Il essaye de dire les bonnes choses dans le vestiaire » a ainsi conclu l’entraîneur, bien loin des ambitions qu’il pouvait nourrir avec cette équipe lorsqu’il a pris la suite d’Adrian Griffin, il y a désormais un peu plus de deux ans.