Sous pression à Milwaukee, Doc Rivers calme les rumeurs de retraite

Publié le 7/03/2026 à 12:48

Entraîneur en NBA depuis plus de 25 ans, Doc Rivers était annoncé sur le départ à la fin de la saison, par Stephen A. Smith notamment.

Mais qui a donc dit que Doc Rivers était sur le point de prendre sa retraite du coaching ? Stephen A. Smith en l’occurrence, le célèbre polémiste de chez ESPN.

Réponse de l’entraîneur des Bucks, qui a fêté ses 64 ans en octobre dernier ? « Non, je ne vais pas entrer là-dedans. C’est quelque chose que lui pense peut-être, mais pas moi » a-t-il lancé, très brièvement, ce vendredi.

Mercredi, Stephen A. Smith s’était pourtant permis de faire une déclaration osée, lors d’un débat portant sur Ja Morant, ciblé par Milwaukee ces derniers mois.

« Ce ne sera pas Doc Rivers [le bon coach pour lui], parce que Doc Rivers va prendre sa retraite à la fin de cette saison. Doc Rivers entraîne depuis près de 25 ans et c’est terminé pour lui. Il va s’éloigner » affirmait-il alors, tandis que l’intéressé est sous contrat avec les Bucks en 2026/27.

Arrivé en NBA en 1984 en tant que joueur (13 saisons), Doc Rivers s’était ensuite tourné vers le coaching dès 1999, sans être passé par la case assistant. Dès sa première année sur un banc, à Orlando, il avait carrément décroché le trophée de Coach de l’année. Remportant également un titre de champion NBA à Boston (2008).

Mais depuis, le « Doc » peine à faire briller ses équipes (Los Angeles, Philadelphie) en playoffs et ce n’est pas à Milwaukee qu’il réussit, pour le moment, à inverser la tendance. S’il venait à ne pas mener la franchise du Wisconsin dans le Top 8 de l’Est, un départ ne serait pas à exclure. Pour la retraite, c’est encore une autre histoire…

