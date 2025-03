Après sa prolongation chez ESPN, Stephen A. Smith prend une soufflante de LeBron James

Si ESPN a viré pas mal de monde ces derniers temps, pas question pour autant de lâcher Stephen A. Smith, aimant à téléspectateurs et à annonceurs avec des avis tranchés et polémiques générés quasi quotidiennement.

Le polémiste vient d’ailleurs même de prolonger pour cinq ans, et la bagatelle de 100 millions de dollars !

Dans la foulée, il était au premier rang pour la rencontre entre les Lakers et les Knicks… LeBron James décidant ostensiblement de lui passer une soufflante en fin de rencontre. Mais à quel sujet ?

Damn LeBron stepped to Stephen A Smith pic.twitter.com/ZJIDcPU4dL — LegendOfWinning (@LegendOfWinning) March 7, 2025

Kevin Love en arbitre

Beaucoup pensaient que le « King » était venu « gronder » Stephen A. Smith pour ses déclarations sur Bronny James et l’intéressé a confirmé que c’était bel et bien le sujet de discorde.

« Ce n’était pas un joueur de basket qui me faisait face », a-t-il commenté sur ESPN. « C’était un parent, un père. Je ne peux pas m’asseoir ici et être en colère contre LeBron James à cet égard. De toute évidence, c’est un père, et un père de famille merveilleux, qui se soucie énormément de son fils. Sur la base de certains commentaires qu’il avait entendus, ou devrais-je dire qu’il pensait avoir entendus, il s’est offusqué de certaines choses. »

En janvier, Stephen A. Smith avait ainsi notamment appelé LeBron James à laisser son fils en G-League pour l’instant, assurant qu’il n’était pas prêt pour la NBA. Néanmoins, le polémiste d’ESPN répète que ses critiques étaient surtout à l’encontre du « King » lui-même, pour avoir placé son fils dans une situation impossible.

Il assure même qu’il ne voulait pas commenter la soufflante de l’homme aux 50 000 points en NBA, mais qu’il y avait été « obligé » une fois que la séquence était devenue virale. Ce qui a bien fait rire Kevin Love…