ESPN se sépare désormais du journaliste Zach Lowe

Les surprises se multiplient chez ESPN, la principale chaîne sportive américaine et partenaire privilégiée de la NBA. Car après le départ d’Adrian Wojnarowski, devenu dirigeant en NCAA, c’est Zach Lowe qui s’en va.

C’est The Athletic qui a annoncé la nouvelle, expliquant que ce renvoi s’inscrit dans la politique d’économie lancée par le grand patron de « The Walt Disney Company », Robert Iger.

Sur les deux dernières années, 8 000 personnes ont ainsi été licenciées par ESPN, dont Jeff Van Gundy, Mark Jackson ou encore Jalen Rose, dont les salaires étaient jugés trop élevés.

C’était visiblement le même souci pour Zach Lowe, alors qu’on évoque un salaire annuel à sept chiffres, soit plus d’un million de dollars. Trop pour les dirigeants, même si les analyses précises et circonstanciées de l’ancien de l’ancien de Grantland dans ses articles, ses podcasts et les plateaux d’ESPN, étaient très appréciées.

Mais du côté d’ESPN, on préfère augmenter Stephen A. Smith ou Pat McAfee, aimants à téléspectateurs et à annonceurs avec les avis tranchés et polémiques qu’ils peuvent créer quasi quotidiennement.

Néanmoins, avec l’arrivée de NBC et Amazon, Zach Lowe ne devrait pas rester au chômage très longtemps.