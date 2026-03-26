Doc Rivers assure que Giannis Antetokounmpo n’est pas en capacité de jouer

La fin de saison en roue libre des Bucks prend des airs de mascarade. En cause, l’état de santé de Giannis Antetokounmpo, absent lors des cinq derniers matchs de sa formation, qui ne cesse de faire parler. Au point de faire réagir le syndicat des joueurs, sous-entendant que la superstar des Bucks est apte à jouer.

« Il ne l’est pas. Il progresse, (mais) il n’est simplement pas encore rétabli », rétorque Doc Rivers, dont la franchise est soupçonnée de garder le Grec au frigo pour que les Bucks puissent améliorer leur position à la « lottery » de la prochaine Draft… ou éviter d’aggraver la santé du double MVP avant un transfert.

Largement battus face à Portland la nuit passée, les joueurs du Wisconsin (29 victoires – 43 défaites), qui comptent neuf matchs de retard sur le Magic, 10e, sont quasiment condamnés à ne pas disputer les phases finales.

« Notre priorité absolue, c’est qu’il se remette sur pied. On essaie juste d’obtenir le feu vert médical pour Giannis et qu’il soit en bonne santé. C’est notre seul objectif. Tout le reste, on se place au-dessus », se défend le coach, dont la superstar a été victime d’une hyper-extension du genou.

La NBA va se pencher sur la situation

Malgré ses demandes, Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas refoulé les parquets. Le staff médical a gardé la même position, à savoir qu’il ne sert à rien de risquer d’aggraver une blessure au genou pour terminer une saison sans enjeu. Sauf que le leader des Bucks ne l’entend pas de cette oreille, et a donc fait appel au syndicat des joueurs.

« Nous n’avons pas eu de réunion à ce sujet (la déclaration de la NBPA). Nous n’avons pas eu la moindre discussion. Jon Horst (le General Manager) ne m’a même pas appelé pour en parler, c’est vous dire à quel point on s’en soucie », balaye Doc Rivers, qui ne semble pas vouloir entendre parler de « tanking » à l’œuvre.

De son côté, Adam Silver, s’est dit « surpris » par le communiqué de la NBPA. « Évidemment, quand notre association de joueurs, notre syndicat, annonce qu’il y a un problème, nous allons nous pencher dessus », annonce le patron de la ligue, assurant ne pas avoir eu d’échos particuliers, « certainement pas de la part de Giannis, indiquant qu’il estime devoir être sur le terrain en ce moment ».

Doc Rivers ne voit pas de « problème » à ce que la ligue prenne le dossier en main. « Ils examinent chaque blessure. Ce n’est pas nouveau. C’est probablement parce qu’on en a parlé que (Adam Silver) a ressenti le besoin de dire quelque chose, mais je n’ai jamais été dans une équipe où ils ne vérifient pas », termine le coach.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.