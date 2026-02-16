Giannis Antetokounmpo réaffirme son amour pour les Bucks

Encore blessé, mais proche de retrouver les parquets, Giannis Antetokounmpo a profité du All-Star Weekend pour rappeler qu’il était toujours très attaché aux Bucks, la franchise où il évolue depuis 2013. Et avec laquelle il a remporté son seul titre, en 2021.

« À ce jour, je suis dévoué aux Bucks » a-t-il ainsi expliqué, auprès d’ESPN. « Je suis dévoué aux gens avec qui je travaille : mes coéquipiers, le staff, le coach Doc Rivers et le GM Jon Horst. C’est ce que je dis depuis le début de la saison. Vous ne m’entendrez jamais dire que je ne veux pas être un joueur de Milwaukee. »

Pour autant, passé tout proche de quitter Milwaukee avant la « trade deadline », plusieurs franchises s’étant renseignées à son sujet, Giannis Antetokounmpo n’a pas voulu cacher que, comme tout joueur ayant grandi avec la NBA, il s’est déjà imaginé sous d’autres maillots mythiques.

« En grandissant, tu rêves et tu te demandes : ‘Et si je jouais pour les Knicks, au Madison Square Garden ? Et si j’étais drafté par les Lakers et que je faisais équipe avec Kobe ? Et si j’allais jouer pour les Cavs et que LeBron me passait la balle ?’ » a-t-il reconnu, alors que les discussions pour le transfert du « Greek Freak » risquent de reprendre dès cet été, toujours selon ESPN.

Giannis Antetokounmpo, qui a « envie de goûter une nouvelle fois » au titre, n’a en tout cas pas non plus manqué de rappeler une chose, essentielle, concernant les Bucks : « C’est mon équipe et je l’aime » !

Encore faut-il qu’elle puisse lui permettre de viser gros, saison après saison…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.