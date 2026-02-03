Quatre franchises ont fait des offres pour Giannis Antetokounmpo

Comme Doc Rivers, les fans des Bucks sont impatients que la « trade deadline », prévue pour jeudi, passe pour en finir avec ce feuilleton Giannis Antetokounmpo qui rythme cette première partie de saison. Alors que le « Greek Freak » est à l’infirmerie, les Bucks ont décroché leur téléphone, et ESPN rapporte qu’ils ont reçu (au moins) quatre offres. Elles émanent des Warriors, du Heat, des Wolves et des Knicks.

Selon l’insider Shams Charania, les Bucks ont envoyé des contre-propositions, et leur objectif est de ramener un « jeune talent de tout premier plan » et/ou de nombreux premiers tours de Draft.

« De ce que je comprends, les Warriors ont fait une offre axée principalement sur les choix de Draft, Minnesota propose plutôt des joueurs, et Miami se situe quelque part entre les deux », a expliqué Shams Charania. « Les Bucks vont devoir choisir : est-ce qu’on accepte l’une de ces offres et on continue à négocier ? Ou est-ce qu’on attend l’intersaison ? »

L’offre la plus équilibrée pour le Heat ?

Il convient de noter que ni les Knicks ni les Timberwolves ne disposent actuellement de choix de premier tour à offrir dans un échange. Autre insider d’ESPN, Brian Windhorst a précisé que les Knicks étaient en position d’attente, et qu’ils n’étaient pas prêts à casser leur effectif pour Giannis Antetokounmpo. Pas pour le moment.

« Je ne pense tout simplement pas que ce soit quelque chose de vraiment brûlant en ce moment », a déclaré Brian Windhorst. « Il est très probable que, pour que les Knicks puissent surenchérir face à certaines des autres équipes intéressées par Giannis, ils soient contraints d’impliquer une troisième équipe. Mais, à ma connaissance, ils n’ont pas été actifs dans cette direction. Si tout à coup cela change et qu’ils commencent à proposer des joueurs pour récupérer d’autres éléments, cela indiquerait qu’ils passent réellement à l’attaque pour Giannis.”

Du côté du Heat, le Miami Herald rapporte que l’offre du Heat devrait « très probablement » inclure Kel’el Ware, Tyler Herro, originaire du Wisconsin, le contrat de Terry Rozier, mis à pied, et au moins un autre jeune joueur. Le Heat serait prêt à lâcher ses deux choix de premier tour échangeables (2030 et 2032), ainsi que potentiellement des échanges de choix en 2026, 2029 et 2031.