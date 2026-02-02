Doc Rivers n’a qu’un souhait : passer la « trade deadline »

Les Bucks ont continué de s’enfoncer à Boston, en s’inclinant lourdement face aux Celtics, pour une cinquième défaite de rang. L’absence de Giannis Antetokounmpo, touché au mollet, pèse lourd mais n’explique pas tout.

À deux jours de la « trade deadline », Doc Rivers a pointé du doigt un contexte qui « pollue » forcément le quotidien du groupe. Interrogé avant la rencontre, l’entraîneur de Milwaukee n’a pas caché son impatience : il n’attend qu’une chose, passer le cap du 5 février pour retrouver un peu de sérénité.

« Je n’ai pas vraiment de perspective sur Giannis, en dehors du fait qu’il ait dit tout ce que nous avions besoin d’entendre. Il veut être un Buck, il adore la ville. C’est tout ce que je peux dire en tant que coach à cet instant précis » a-t-il rappelé. « Est-ce que ça a été difficile ? Oui ! Tous les jours, tes joueurs écoutent ce qui se dit à droite à gauche, et pas seulement au sujet de leur meilleur coéquipier : eux aussi sont inclus dans les discussions. Cette année, je crois que mon jour préféré de la saison sera le jour qui suivra la « trade deadline ». Parce que tout le monde sera là et qu’on pourra se remettre au boulot. Donc j’ai hâte d’y être. »

Quel plan pour finir la saison ?

Pour Doc Rivers, l’heure de la rupture n’a donc pas sonné avec Giannis Antetokounmpo. Mais son rôle est aussi d’anticiper la suite et d’éviter un naufrage sportif : Milwaukee (18 victoires – 29 défaites) glisse dangereusement vers les bas-fonds de la conférence, avec la menace concrète de se retrouver hors du Top 10 en fin de saison.

La priorité du staff est claire : remettre le « Greek Freak » sur pied au plus vite. D’autant qu’un élément plane au-dessus de tout le reste : la fragilité de son mollet, qu’il soigne pour la quatrième fois en deux ans. Un facteur qui, au-delà des performances, peut aussi refroidir n’importe quel scénario de transfert.

Doc Rivers espère surtout un retour à la normalité, et rapidement, pour recentrer tout le monde sur le terrain.

« Première chose, on devra évaluer où il en est avec sa blessure. Il progresse, et je pense qu’il reviendra jouer à un moment donné. On ne sait juste pas quand. De notre côté, ça nous aiderait à gagner des matchs, parce qu’on souffre en ce moment. On doit retrouver un chemin vers la victoire. Et sur le plus long terme, s’il reste, notre job sera de mettre les meilleurs joueurs possibles autour de lui pour qu’il ait envie de rester, et c’est un point important. Ça fait deux campagnes de playoffs que je suis là et je n’ai pas encore eu une équipe en bonne santé. Ça a été Giannis la première année et Damian Lillard la deuxième. Giannis veut être en bonne santé. Il veut arriver en playoffs en bonne santé, et il veut que son équipe le soit aussi. Je crois que c’est à ça qu’il pense en ce moment. »

Des ego à gérer …

Quoi qu’il arrive, Milwaukee saura vite à quoi s’en tenir. D’ici mercredi, le club espère retrouver un climat plus respirable pour tenter de sauver ce qui peut l’être : pour le coach, pour son « franchise player » et pour un vestiaire qui vit ces derniers jours dans l’incertitude.

Doc Rivers a aussi rappelé à quel point la période est devenue ingérable mentalement, à l’ère des réseaux sociaux et des rumeurs permanentes.

« On n’est plus comme il y a 50 ans, quand Kendrick Perkins jouait, qu’il n’y avait pas d’internet et rien à lire ! Ces gars lisent tout, ils entendent tout, et ça les affecte. Et je me retrouve à coacher sur les attitudes et l’état d’esprit autant que sur le reste. On traite ça au jour le jour, et c’est comme ça qu’on doit procéder. »

Les Bucks recevront leur voisin de Chicago demain, dans un contexte encore instable, face à une équipe qui reste elle aussi sur une lourde défaite à Miami. Ensuite viendra (peut-être) le moment de remonter la pente.