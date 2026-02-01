Jaylen Brown et les Celtics ne font qu’une bouchée des Bucks

Il n’en fallait pas beaucoup pour titiller les Celtics : menés 12-0 d’entrée par les Bucks de Ryan Rollins, Kyle Kuzma et Bobby Portis, tous au diapason, les locaux se sont nourris de cette entame ratée pour retourner la situation assez rapidement et ainsi tracer les contours d’un match à sens unique.

Survoltés et portés par leur public, les joueurs de Joe Mazzulla ont d’abord pu compter sur le coup de chaud d’Anfernee Simons, auteur de 11 points en premier quart-temps, pour égaliser à 26 partout d’un 3-points au buzzer (son troisième panier d’affilée !).

Dans son sillage, Boston a rapidement pris le large avec, cette fois, un cinglant 14-2 avant de rejoindre les vestiaires. Un « run » alimenté par le duo Jordan Walsh/Neemias Queta, Sam Hauser à 3-points et la paire Derrick White/Jaylen Brown pour conclure l’affaire (56-42).

Milwaukee n’a pas réussi à remonter la pente à la reprise. Bien au contraire : Jaylen Brown s’est chargé d’enfoncer le clou avec 10 points en moins de trois minutes, afin de porter le score à 68-47, sans trop forcer.

La fin de soirée s’annonçait alors longue pour les Bucks et cela s’est confirmé. L’écart a continué d’enfler dans le dernier acte, passant à +26 sur un 3-points de Derrick White et même à +31 grâce à deux paniers primés supplémentaires d’Anfernee Simons.

L’addition finale a été salée, tandis que Jaylen Brown a lui aussi maintenu la pression jusqu’à sa sortie, guidant ainsi les siens vers une victoire nette et sans bavure (107-79).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Boston célèbre le premier jour du « Black History Month ». La rencontre a permis aux Celtics de rendre hommage aux pionniers afro-américains de la NBA, à l’occasion de la première « Pioneers Classic » célébrant le premier jour du « Black History Month ». Nat « Sweetwater » Clifton, premier joueur noir à avoir signé un contrat en NBA, Chuck Cooper, premier joueur noir à avoir été drafté en NBA et Earl Lloyd, premier joueur noir à avoir participé à un match NBA, ont ainsi été honorés. Pour marquer le coup, les deux équipes ont porté des patchs commémoratifs spéciaux sur leurs maillots et leurs t-shirts d’échauffement.

Anfernee Simons sonne la révolte. La soirée aurait pu être plus compliquée si Boston avait laissé Milwaukee s’échapper un peu plus en début de match. Heureusement pour eux, les Celtics ont pu compter sur l’entrée tonitruante de leur sixième homme de luxe : il a multiplié les coups d’éclat, terminant le premier acte par trois paniers à 3-points pour remettre les équipes à égalité. Auteur de 11 de ses 27 points, il y aura été primordial pour permettre aux locaux de se faciliter un match pourtant mal parti. Et il n’a pas manqué de mettre la cerise sur le gâteau en fin de match.

Jaylen Brown en mode diesel. Le leader des C’s est monté en température au fil du match. Auteur de 8 points à 3/6 à la pause, JB s’est démultiplié ensuite, signant une deuxième période de très haut niveau : 22 points à 9/14 au tir ! Gérer un écart n’est jamais une mission facile en NBA, mais Boston l’a parfaitement conservé et Jaylen Brown y a été pour beaucoup au retour des vestiaires. Il a été récompensé en remportant le premier « NBA Pioneers Classic Trophy ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.