Sang vert : Giannis Antetokounmpo réaffirme sa loyauté aux Bucks

« Vous pensez vraiment que j’ai envie de partir ? Est-ce que les gens pensent vraiment que j’ai envie de partir ? » La réponse est suggérée dans les questions rhétoriques posées par Giannis Antetokounmpo.

Malgré les bruits de couloir, et les offres qui se multiplient pour le récupérer, sa loyauté envers les Bucks reste le socle de son discours. Dans un entretien, le Milwaukee Journal Sentinel lui demande ce qu’il veut vraiment.

« Vous savez. Ce que je veux, au plus profond de mon cœur, c’est rester un Milwaukee Buck pour le reste de ma carrière et gagner ici », rétorque le joueur de 31 ans, toujours contraint d’être spectateur des matchs de sa formation, vainqueure cette nuit face aux Bulls.

Motif : sa blessure au mollet droit, qui démontrerait presque à elle seule son attachement au maillot. Car le Grec explique être revenu trop vite au jeu après sa première élongation au mollet le 3 décembre, pour se blesser de nouveau le 23 janvier. Lors de ce match face à Denver, on lui avait pourtant demandé de quitter le terrain plus tôt.

Aucune implication dans les discussions

Mais pour lui, c’était hors de question. « Je joue parce que j’ai le sang vert. Je joue parce que je sais ce que j’ai construit ici. […] Qu’est-ce que cela prouve ? Est-ce le comportement d’un gars qui ne compte pas rester ici ? Est-ce ce que montrent mes actes ? Je pourrais vous raconter tout ce que je veux, mais que montrent mes actes ? Que je veux être ici. Je veux être ici avec des gens qui savent ce qu’il faut faire pour gagner. »

Le souci justement est que les Bucks ne gagnent plus autant qu’il le souhaiterait. Avec 19 victoires pour 29 défaites, l’équipe de Milwaukee a plus de trois matchs de retard sur les Bulls, 10e à l’Est…

Et les signes d’optimisme sont peu nombreux pour les semaines à venir. D’où cette option d’un possible échange de la superstar, pour lancer un long processus de reconstruction. Le Grec assure ne contribuer aucunement – « Zéro. Zéro. Je ne m’en mêle pas » – aux discussions en cours.

L’intéressé ne semble pas vouloir la fin de cette histoire dont on parlera « dans vingt ans ». Celle d’un gamin de 18 ans arrivé sur la pointe des pieds dans le Wisconsin après avoir été drafté en 2013 (15e choix).

Plus de temps à Milwaukee que dans son pays

« J’ai passé plus de temps à Milwaukee, dans le Wisconsin, que dans mon propre pays. J’ai créé plus de souvenirs dans cette ville que dans mon pays. Le seul souvenir que je garde de mon pays, c’est de vendre des trucs dans la rue, d’aller à l’entraînement, de vivre dans la peur, de protéger mes frères du mieux que je pouvais et d’essayer d’être un enfant bien, un enfant gentil », retrace-t-il.

À Milwaukee, le futur Hall of Famer dit avoir tout appris ou presque : devenir un joueur NBA, être All-Star, devenir champion, être MVP, mais aussi être père… « Je me suis marié à Milwaukee. C’est ici que j’ai eu mes enfants. Mon père est enterré ici », poursuit le Grec, fier de voir sur le passeport de ses enfants la mention « Wisconsin ».

« Alors, certains ont l’audace de venir me dire : ‘Ce gars n’aime pas vraiment Milwaukee’. Je n’aimerais pas Milwaukee ? Pas ceux qui savent. Les gens de cette ville savent à quel point je les aime. Cette ville m’a laissé être moi-même, elle m’a laissé être un père, un mari, elle m’a permis d’être ma propre et véritable version de moi-même », affirme Giannis Antetokounmpo.

« Combien de chances me reste-t-il de gagner un titre ? »

Reste que malgré cet amour pour la ville, les remous de ces derniers mois poussent les dirigeants à n’écarter aucun scénario. Ils semblent dans tous les cas dans l’obligation d’effectuer une opération dans l’espoir d’améliorer l’effectif et relancer l’équipe pour viser un « run » vers les playoffs. Ou bien, à l’inverse, de tout faire sauter.

« Combien de chances me reste-t-il de gagner un titre ? Il faut être plus prudent et plus réactif dans chaque décision que l’on prend pour l’avenir. Cela ne change pas. Je pense avoir écouté depuis le premier jour et cela ne changera jamais. J’ai énormément de respect, d’affection et d’estime pour Jon (Horst, le GM) et pour les propriétaires, et ce sera toujours le cas. Ça ne changera pas. Mais au bout du compte… »

Il fait une longue pause avant de conclure sa phrase : « Il faut quand même étudier les options. » Puis il enchaîne sur des « scénarios hypothétiques ». « Et si je jouais avec LeBron (James) ? Et si je jouais avec (Kevin Durant) ? Avec (Michael) Jordan ? Ou avec Kobe (Bryant) ? Tout le monde fait des scénarios hypothétiques. Mais au bout du compte, il faut bien s’engager quelque part, non ? Depuis 13 ans, je me suis engagé ici plus que n’importe quel autre joueur ne l’a jamais fait. »

Alors Giannis Antetokounmpo le redit encore et encore : le champion NBA 2021 veut porter le maillot des Bucks jusqu’à la retraite et « gagner un titre ici. Point final. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.