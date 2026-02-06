Giannis Antetokounmpo et les Bucks trollent Shams Charania après la « trade deadline »

Drôle de « trade deadline » à Milwaukee. Alors qu’un transfert de Giannis Antetokounmpo semblait plus réaliste que jamais, les Bucks n’ont finalement pas bougé, repoussant toutes les offres émises…

Pour certains dirigeants adverses, la franchise du Wisconsin n’a même jamais vraiment envisagé le départ de son « franchise player », se montrant toujours confiante à l’idée de pouvoir modifier l’effectif durant l’été, afin de replacer le club parmi les candidats au titre. Et ce même si les Bucks ne sont que 12e de l’Est à l’heure actuelle.

Sitôt la « trade deadline » passée, la franchise en a d’ailleurs profité pour s’amuser en trollant Shams Charania, l’insider d’ESPN à l’origine de beaucoup de rumeurs sur le potentiel départ du « Greek Freak ».

« Vous voulez des infos sur Giannis ? » demande ainsi Doc Rivers dans une vidéo postée par le compte du club. « Il va coacher au Celebrity Game, vous avez sûrement vu ça, et il m’a informé qu’il allait mettre Shams (Charania, qui va jouer) sur le marché et qu’il allait écouter les offres. Je suis juste là pour faire l’annonce. »

Just In: Conversations have started about @ShamsCharania’s future, and discussing whether the ESPN Senior NBA Insider’s best fit is staying on Giannis’ All-Star Celebrity team or elsewhere. pic.twitter.com/IS6XMlQSPf — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2026

Quelques minutes plus tard, Giannis Antetokounmpo postait à son tour un message (« Les légendes ne suivent pas, elles attirent ») accompagné d’un passage du « Loup de Wall Street » dans lequel Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, explique qu’il n’a pas l’intention de quitter son entreprise. À part si le SWAT le met dehors…

Un choix intéressant puisqu’à ce moment du film, le meilleur choix pour Jordan Belfort est pourtant de quitter son entreprise, afin d’éviter la prison. Sauf que son ego prend encore le dessus et empire sa situation.