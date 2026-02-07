Doc Rivers l’assure : Giannis Antetokounmpo rejouera cette saison

Absent depuis plus de deux semaines, car une nouvelle fois blessé au mollet, Giannis Antetokounmpo est toujours un membre des Bucks, alors que la « trade deadline » est pourtant passée.

Doc Rivers peut souffler, et tout Milwaukee avec, après de longues semaines à répéter que le « Greek Freak » ne quitterait pas le Wisconsin de sitôt. Même si des discussions ont eu lieu en coulisses.

« Je n’ai pas arrêté de le dire, mais personne ne voulait l’entendre… » a savouré le coach en ce sens. « Je ne pense pas avoir changé de discours sur ce qui allait se passer. Ça m’a vraiment dérangé, car tout donnait presque l’impression que les gens essayaient de forcer son départ de Milwaukee par la pensée… Mais je suis content que tout soit terminé. »

Chez les Bucks, l’ambiance a donc changé, Gary Harris expliquant que « le sujet dont tout le monde évitait de parler depuis des semaines » a pu être évacué, quand Doc Rivers plaisantait en indiquant que « tout le monde sautillait » à la salle d’entraînement.

Dossier refermé… pour l’instant

Sur les réseaux sociaux, Giannis Antetokounmpo et la franchise s’en sont également donnés à cœur joie pour chambrer, entre clin d’oeil à Shams Charania, référence au « Loup de Wall Street » et message « Les légendes ne suivent pas, elles attirent ».

« Je pense que c’était une forme de soulagement [pour tout le monde] » a insisté Doc Rivers, probablement conscient que tout va repartir à l’intersaison. « J’ai aussi trouvé que le tweet de Giannis était un élément rassembleur pour tous les joueurs. »

Désormais, place à la suite pour Milwaukee, qui cherchera à « se concentrer et être totalement impliqué » sur le terrain. Tout en espérant que le retour de Giannis Antetokounmpo ne traîne pas trop non plus, pour éventuellement remonter au classement.

« Il jouera quand il sera rétabli » a répété Doc Rivers. « On doit juste s’assurer qu’il est en bonne santé et il s’en rapproche. Il s’entraîne, il a l’air de bien aller, donc je dirais que ce sera, je l’espère, plus tôt que prévu. »

Bon à savoir : les Bucks ne peuvent pas vraiment activer le mode « tanking », puisqu’ils n’auront pas complètement le contrôle de leur premier tour de Draft 2026, soumis à un « swap » avec les Pelicans (et par prolongement avec les Hawks). En clair, terminer très bas au classement ne leur garantira pas un meilleur choix à la Draft.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.