Giannis Antetokounmpo à l’infirmerie quatre à six semaines ?

Décidément, Giannis Antetokounmpo n’arrive pas à être tranquille avec son mollet droit. Déjà forfait pendant trois semaines en décembre dernier à cause d’une élongation, le Grec a de nouveau eu une alerte face aux Nuggets.

Il n’est déjà pas apparu dans sa meilleure forme physique durant la rencontre et ça a craqué à la fin, à quarante secondes du terme. Sur une accélération, le double MVP est ainsi fauché, stoppe sa course et finit par sortir pour les derniers instants de la partie.

Avant même que l’IRM ne soit passée ce samedi, Giannis Antetokounmpo, vu son passif et les autres cas qui sont de plus en plus nombreux en NBA, a annoncé lui-même qu’il serait forfait pour une période de quatre à six semaines !

Si les examens confirment son diagnostic, le leader des Bucks va donc manquer le All-Star Game et Adam Silver devra lui trouver un remplaçant. Il ne reviendra que fin février au mieux, début mars au pire. Ce qui ne va pas arranger les affaires de Milwaukee évidemment, qui occupe la 11e place de la conférence Est actuellement…

« Personnellement, j’ai trouvé qu’il forçait sur ce côté pendant la majeure partie de la deuxième mi-temps » a regretté Doc Rivers en conférence de presse. « J’ai demandé cinq fois à notre staff. Je n’aimais pas ce que je voyais, personnellement. Mais Giannis était déterminé à rester sur le terrain. »

Le signe aussi des tensions qui ne cessent d’augmenter entre le « Greek Freak » et la franchise depuis des mois.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 29 29:06 64.7 39.5 64.5 2.9 7.1 9.9 5.6 2.7 0.9 3.3 0.8 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.