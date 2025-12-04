Nouveau pépin au mollet pour Giannis Antetokounmpo

La partie de Giannis Antetokounmpo face aux Pistons n’aura duré que trois minutes. Bien défendu par Jalen Duren, il délivre une passe décisive pour AJ Green et alors qu’il part défendre, le Grec tombe au sol, seul, et se tient directement le mollet. Il sort dans la foulée et les Bucks ont, pour le moment, déclaré que le double MVP souffrait d’une élongation au mollet droit.

Après la rencontre, Doc Rivers a confié que sa star avait été transportée à l’hôpital afin de passer une IRM.

« Je pense honnêtement que nous avons écarté cette possibilité », rassure Doc Rivers en écartant une éventuelle rupture du tendon d’Achille. « Je pense qu’il y a eu un contact. Pour moi, c’est le contact [avec Jalen Duren] sur la pénétration qui l’a déséquilibré et qui a perturbé sa réception. »

Après plusieurs secondes au sol, Giannis Antetokounmpo a eu besoin de ses coéquipiers pour se relever, mais il a pu rejoindre les vestiaires sans être assisté, même s’il boitait.

Un antécédent avec les blessures au mollet

Ce n’est pas la première blessure au mollet que le champion 2021 connaît cette année puisqu’en février dernier, il avait déjà été touché et avait manqué deux semaines de compétition.

Plus tôt encore, en avril 2024, il avait connu une situation similaire à celle rencontrée ce mercredi lorsqu’après une remise en jeu, il avait marché quelques pas avant de s’asseoir au sol, encore une fois, à cause de son mollet. Une blessure qui l’avait contraint à manquer l’intégralité du premier tour des playoffs face aux Pacers.

Ce pépin intervient dans une période compliquée pour les Bucks et Giannis Antetokounmpo. Face à un bilan décevant (10 victoires pour 13 défaites, 10e à l’Est) et alors que le Grec brille avec 30 points et 10 rebonds de moyenne, ESPN a rapporté qu’il discute de son avenir avec Milwaukee et n’écarte pas un potentiel départ du Wisconsin, comme cela a déjà été le cas l’été dernier, où un transfert aux Knicks avait été évoqué.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 16 30:45 63.9 43.5 63.0 3.5 7.2 10.7 6.4 2.9 1.0 3.5 1.0 30.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.