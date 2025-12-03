Giannis Antetokounmpo discute de son avenir avec les Bucks…

On le sentait de plus en plus frustré, refusant notamment de répondre à la presse après la défaite face aux Wizards. Et les mauvais résultats des Bucks vont peut-être pousser Giannis Antetokounmpo ailleurs…

Selon ESPN, le « Greek Freak » et son agent, Alex Saratsis, ont ainsi commencé à discuter avec les Bucks de l’avenir du double MVP. À l’approche de ses 31 ans, le champion 2021 va-t-il quitter sa franchise de toujours ?

L’été dernier, il avait pour la première fois ouvert la porte, envisageant un possible départ vers les Knicks.

Ça ne s’était pas concrétisé et Giannis Antetokounmpo avait décidé de continuer l’aventure dans le Wisconsin, en espérant que l’arrivée de Myles Turner et les autres changements de l’effectif relanceraient l’équipe. Néanmoins, il a toujours refusé de faire de grandes promesses, laissant bien comprendre que tout dépendrait des résultats.

Et ces derniers ne sont pas bons. Actuellement, Milwaukee n’est pas en playoffs, ni en play-in, avec 9 victoires pour 13 défaites, et la dynamique est inquiétante avec une seule victoire (face aux Nets) sur les neuf derniers matchs.

De quoi convaincre l’ailier fort grec qu’il ne pourra pas viser très haut avec ce groupe et qu’il doit désormais changer d’air pour ne pas gâcher ses meilleures années ?

Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en 2027, avec une « player option » à 62.3 millions de dollars pour 2027/28.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 16 30:45 63.9 43.5 63.0 3.5 7.2 10.7 6.4 2.9 1.0 3.5 1.0 30.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.