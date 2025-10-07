Giannis Antetokounmpo a envisagé rejoindre les Knicks durant l’été…

Après l'EuroBasket et un peu d'attente suite à sa contamination par le Covid, Giannis Antetokounmpo est finalement de retour avec les Bucks pour préparer la saison 2025/26. Malgré de nombreuses rumeurs, le « Greek Freak » n'a donc pas bougé, même si ESPN assure qu'il évalue plus que jamais ses options…

Cet été, Jon Horst, le GM des Bucks, est ainsi allé à Athènes pour rencontrer sa star, après avoir coupé Damian Lillard pour signer Myles Turner. La franchise du Wisconsin a pris d'énormes risques financiers pour convaincre son double MVP que l'équipe est toujours compétitive. Ce dont Giannis Antetokounmpo n'est clairement pas sûr.

D'après les informations d'ESPN, l'ailier fort et ses agents ont ainsi examiné les destinations potentielles, mais si le basketteur de 30 ans doit bouger, il ne se voit que chez les Knicks.

En août, Milwaukee et New York ont donc discuté, mais cela n'a pas été bien loin. Du côté des Bucks, on estime que les Knicks ont été très prudents, avec des offres trop limitées pour un joueur de cette envergure, sous contrat pour encore deux ans (54 + 58 millions) avec une dernière année en « player option ».

Les Bucks plus que jamais sous pression

Du côté des Knicks, on pense par contre que les Bucks n'étaient pas vraiment vendeurs et qu'on a peut-être uniquement entamé des pourparlers pour ne pas froisser Giannis Antetokounmpo, sans vouloir aller au bout.

En tout cas, ESPN assure que les négociations étaient « exclusives » et que Milwaukee n'a parlé à aucune autre équipe, comme l'a déjà confirmé Rafael Stone, le GM des Rockets. Et pour Giannis Antetokounmpo, un transfert vers New York est impossible à court terme puisqu'après cette fenêtre de négociations, les Knicks ont prolongé Mikal Bridges pour 150 millions de dollars sur quatre ans, le rendant intransférable jusqu'en février.

Pour l'instant, le MVP des Finals 2021 reste donc à Milwaukee, qui fait tout pour le convaincre de rester, notamment en faisant revenir son frère, Thanasis. Reste que comme il le répète, Giannis Antetokounmpo veut être en position de jouer le titre. Et un mauvais début de saison des Bucks pourrait précipiter sa décision de partir.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.