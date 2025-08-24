Les Bucks n’ont jamais ouvert la porte pour Giannis Antetokounmpo

Invité sur l'antenne locale d'ESPN, Rafael Stone, le GM des Rockets, a évoqué l'été de sa franchise, notamment marqué par l'arrivée de Kevin Durant. Avant d'être interrogé sur les échanges qu'il n'a pas réussi à faire…

Le dirigeant ne peut pas citer de noms, et préfère donc éviter de répondre, avant qu'on l'interroge plus précisément sur « le grand Grec de Milwaukee ». Rafael Stone ne peut pas évoquer des joueurs sous contrat avec d'autres franchises, et il ne répondra donc pas directement à la question, mais il avoue qu'il n'y avait rien à discuter.

« Milwaukee… Je discute bien avec Jon Horst (le GM des Bucks). Je l'apprécie vraiment. Et Jon était très clair sur le fait qu'il n'y avait rien à faire (au sujet de Giannis Antetokounmpo). Donc il n'y a rien à dire ».

Rafael Stone confirme ainsi que Milwaukee n'a jamais envisagé un transfert du « Greek Freak » durant l'été.

En coupant carrément Damian Lillard, pour recruter Myles Turner, les Bucks ont au contraire pris de gros risques pour tenter de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester. Si ce dernier quitte le Wisconsin, c'est donc parce qu'il demandera à partir. Ce qu'il n'a pas réclamé, espérant toujours réussir à rebondir avec son club de toujours.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.