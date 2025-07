Les Pacers toujours sous le « choc » après le départ de Myles Turner

Les Pacers ont-ils vraiment tout tenté pour conserver Myles Turner, présent au sein de la franchise depuis 2015 et soi-disant leur priorité estivale ? C'est la question que beaucoup se posent et c'est d'ailleurs celle qui a été posée à Kevin Pritchard, leur président.

« Je sais une chose, c'est que Herb Simon [le propriétaire, ndlr], Steven Rales [l'actionnaire minoritaire] et toute la famille Simon étaient absolument prêts à payer la luxury tax pour le garder » a-t-il assuré devant des journalistes. « Nous voulions vraiment le faire et il s'agissait de négociations de bonne foi. Mais ce qui se passe dans cette ligue, c'est que vous négociez parfois avec un joueur libre, mais qu'il n'est pas protégé et qu'il peut très bien dire : ‘Voilà l'offre que je veux et je vais la prendre, car c'est ce qu'il y a de mieux pour ma famille’. »

Beau joueur vis-à-vis des Bucks, qui lui ont ravi Myles Turner en se séparant de Damian Lillard, Kevin Pritchard a ensuite tenu à rappeler que tout n'est pas forcément prévisible en NBA, avec autant d'argent en jeu…

« Encore une fois, nous étions dans des négociations de de bonne foi » a-t-il d'abord répété. « Mais c'était un peu surprenant de voir comment Milwaukee a réussi à se créer de la marge. En réunion, on dit toujours qu'il y a des équipes avec de la marge et des équipes de l'ombre qui en ont aussi. Ça devient très difficile quand il faut passer par des transferts ou des buyouts pour s'en créer, donc félicitations à Milwaukee pour y être parvenu. »

Un départ découvert… grâce à un tweet

Dans l'Indiana, ce sont en tout cas Jay Huff et James Wiseman (puis sans doute Isaiah Jackson) qui tenteront de faire oublier Myles Turner la saison prochaine, tandis que Tyrese Haliburton manquera aussi à l'appel, mais pour cause de blessure cette fois-ci.

Pour beaucoup, c'est justement cette blessure qui aurait poussé les Pacers à faire marche arrière concernant leur pivot, et donc à se montrer peu généreux dans leur offre. En effet, certains ont mentionné une proposition de 60 millions de dollars sur trois ans, quand d'autres ont évoqué 95 millions de dollars sur quatre ans.

Bien trop éloigné des 107 millions de dollars sur quatre ans posés sur la table par les Bucks, alors que Myles Turner était pourtant initialement disposé à rester chez sa franchise de toujours…

« Nous aurions été ouverts à un ‘sign-and-trade’, car ça aurait en quelque sorte été bénéfique pour les deux camps, mais nous n'en sommes jamais arrivés là, malheureusement… » a expliqué Kevin Pritchard. « J'ai vu le tweet de Shams Charania et c'est comme ça que j'ai appris que Myles était parti. […] J'étais choqué. Pour être tout à fait honnête, encore une fois, je pensais que nous échangions de manière ouverte. Nous avons déjà scellé de gros accords avec cette agence, ce sont de supers gars et nous continuerons de faire affaire avec eux. Mais Myles a dû entendre quelque chose dans l'offre des Bucks qui lui a fait se dire : ‘Je la prends tout de suite’… »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.