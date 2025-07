Memphis récupère Jock Landale et envoie Jay Huff aux Pacers

Memphis peaufine sa rotation intérieure en optant pour Jock Landale plutôt que Jay Huff afin d'épauler Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke et Zach Edey dans la peinture. Free agent après avoir été libéré par Houston, qui va articuler son poste 5 autour d'Alperen Sengun, Steven Adams et Clint Capela, l'international australien quitte donc les Rockets où il a passé les deux dernières saisons (4.8 points et 3.3 rebonds en 12 minutes en 2024-2025). Les détails sur la durée et le montant de son nouveau contrat avec Memphis n'ont pas encore été dévoilés.

Aux Grizzlies, l'horizon n'est guère plus dégagé qu'à Houston, mais les intérieurs de Memphis sont très fragiles, et Jock Landale aura l'occasion de de se montrer.

Pour équilibrer sa rotation et lui faire de la place, les Grizzlies ont ainsi envoyé Jay Huff aux Pacers contre un deuxième tour de Draft 2029 et la possibilité d'un “swap” de leur deuxième tour en 2031. Pour Indiana, il s'agissait de renforcer sa raquette après le départ de Myles Turner pour Milwaukee. Meilleur défenseur de G-League en 2022/23, Jay Huff (6.9 points, 2 rebonds en 11 minutes en moyenne cette saison) est un intérieur fuyant, plutôt adroit de loin : 40.5% sur 3 tentatives de moyenne cette saison.

Un rôle plus important l'attend peut-être chez les Pacers pour celui qui fêtera ses 28 ans le mois prochain, et dont le contrat est garanti jusqu'en 2027, avec une “« team option » pour 2027/28.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.